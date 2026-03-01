Buscan a Emilio Cándido M.G., un menor de 16 años desaparecido en Alzira, Valencia, que necesita medicación

Denuncian la desaparición de Emilio Cándido M.G., un menor de 16 años cuyo rastro se ha perdido en Alzira, Valencia

Según informa el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, este menor de 16 años precisa medicación

Compartir







AlziraEl Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido una alerta a través de su página web en la que ha denunciado la desaparición de Emilio Cándido M.G., un menor de 16 años cuyo rastro se ha perdido en la localidad valenciana de Alzira.

Según ha apuntado el CNDES en su página web, este adolescente de solo 16 años llevaría desaparecido desde el pasado jueves 26 de febrero.

La desaparición de Emilio Cándido M.G.

Emilio Cándido M.G. es un menor de 16 años, que mide 1,65 metros y que pesa 75 kilos.

En la alerta emitida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas se detalla que, en el momento de su desaparición, el adolescente llevaba puesto un chándal completamente negro.

Además, también se ha informado a la ciudadanía que Emilio Cándido M.G. precisa medicación.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Emilio Cándido M. G. o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.