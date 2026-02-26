Se han llevando a cabo las labores de rescate de Manuel con un gran operativo

La búsqueda de Airam en La Palma se centra en el análisis de las cámaras de seguridad y la geolocalización de su móvil

Compartir







CáceresLa Guardia Civil ha localizado con vida a Manuel Duarte Sánchez, de 59 años, vecino de la alquería hurdana de Cerezal, dependiente de Nuñomoral (Cáceres), que llevaba desaparecido desde este domingo y cuyo rescate se ha desarrollado en la mañana de este jueves.

Así lo ha confirmado el instituto armado, que ha contado entre el dispositivo de búsqueda con drones, un helicóptero, agentes de rescates en montaña y tres perros especializados.

Al dispositivo de búsqueda se incorporaron este jueves especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, para inspecciones en aquellas zonas con presencia de agua, con el objetivo de descartar o localizar cualquier indicio que pueda resultar relevante para la búsqueda.

Labores de rescate

En la mañana del jueves se han llevando a cabo las labores de rescate del hombre cuyos familiares avisaron a la Guardia Civil la noche de este martes de su desaparición.

PUEDE INTERESARTE Perros y drones se suman a la búsqueda de Pablo Cebolla en el Ebro mientras familiares organizan batidas

En el operativo participan más de una treintena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (USECIC), patrullas de Seguridad Ciudadana y el Equipo PEGASO de búsqueda con drones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila y de Arenas de San Pedro (Ávila), con dos perros especializados en la localización de personas, así como un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, y un guía y su perro especializado en la búsqueda de personas (Servicio Cinológico), desplazados desde Badajoz.

Además, según informó la Consejería de Gestión y Mundo Rural, el miércoles se sumaron un helicóptero y dos unidades de bomberos forestales terrestres del Plan Infoex.