Claudia Barraso 19 MAR 2026 - 18:06h.

Un colegio de Alicante expulsó a una niña del comedor porque sus padres debían 400 euros de cuota desde el curso pasado

Un cartel colocado en la puerta de un colegio provoca la polémica en redes sociales: "No se atenderá a ningún padre o madre"

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Una niña de solo nueve años ha sido expulsada del comedor escolar en un centro concertado y religioso de Alicante. Su familia acumulaba una deuda de 400 euros por no pagar las cuotas desde el curso pasado. Esta decisión ha generado mucha polémica y la familia ha lamentado la “poca empatía” del colegio.

La familia de la niña ha reconocido estar atravesando dificultades económicas en casa tras haberse quedado sin empleo los dos padres a la vez. Sin embargo, desde el colegio ‘Nuestra Señora del Remedio’ han explicado que llevaban llamando a la familia para tratar de buscar una solución, como por ejemplo el fraccionamiento de las cuotas. Desde la dirección dicen que querían que los padres de la alumna pagasen al menos 160 euros este mes, pero que no tenían respuesta “desde hace cuatro meses”.

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La madre ha contado a medios como ‘El Levante’ que llevan dos años en paro, intentando trabajar los fines de semana por 500 euros. Además, uno de ellos estuvo de baja tras sufrir un accidente. Tienen cuatro hijos, dos de ellos, la niña y otro joven, asisten al colegio. El otro menor es más mayor, cursa Secundaria y no se quedaba al comedor. “Nos ofrecimos a pagar 100 euros porque no podemos más ahora, pero nos dijeron que no”, afirma Dolores García, la madre de la niña.

Este lunes, el colegio no dejó a la niña comer con sus compañeros y la llevaron hasta otra sala para que la recogiese su madre. El director del centro asegura que, en estos casos, “si los padres no se presentan, les dan de comer” en el colegio. Pero sus padres siguen denunciando el trato que recibió su hija y el impacto psicológico que ha supuesto este rechazo: “Me dijeron que mi hija se quedaría en una silla sin comer”, afirma la familia.

Una vecina pagó toda la deuda de la familia y varias cuotas por adelantado

Una vecina de la zona que se enteró del caso, decidió pagar la cuota que debía la familia, por lo que la niña podrá volver a comer en su colegio hasta mayo. La mujer quiere mantener su anonimato, pero la madre de la pequeña se ha mostrado profundamente agradecida: “Me ha sorprendido mucho la solidaridad de esta persona, estoy muy agradecida”.

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La respuesta del colegio tras toda esta polémica ha sido aclarar que “en ningún caso deja sin comer a ningún alumno”, pese a que el propio director le denegó el servicio del comedor a una niña de nueve años por la deuda que debían sus padres al centro. Muchas personas, además de la donante, se han ofrecido a pagarle la cuota a la niña, algo que ha hecho que el colegio decida publicar un comunicado para justificar su actuación. En él, han vuelto a informar de que los padres dejaban a la niña en el comedor pese a conocer la deuda que tenían.

Además, han afirmado que han puesto “en conocimiento de la autoridad competente para que actúe como corresponda y, entretanto, el centro garantiza igualmente la atención alimentaria del menor”. Del mismo modo han explicado que el “comedor es un servicio voluntario, no lucrativo y no discriminatorio, aprobado por el Consejo Escolar”.