Carlos Plá Valencia, 20 MAR 2026 - 12:12h.

La joven contactó con la acusada a través de una red social y acudió a su vivienda donde realizaba los tratamientos estéticos sin autorización sanitaria

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 40 años de edad acusada de los delitos de lesiones e intrusismo profesional tras presuntamente haber realizado un tratamiento con ácido hialurónico a una menor sin tener ni la titulación médica que le habilita para ello ni el consentimiento de los progenitores.

La investigación tuvo su inicio tras la denuncia de una mujer, madre de una menor a la que le habían realizado una serie de lesiones en los labios tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico por parte de una mujer que carecía de titulación para ello.

La víctima, menor de edad, contactó con la supuesta profesional a través de una conocida red social y acudió a una vivienda donde la mujer desarrollaba las actividades de estética. Sin consentimiento de sus progenitores, le administró unas inyecciones de ácido hialurónico en los labios, lo que le causó en días posteriores lesiones en la zona.

Sin permisos sanitarios

Ante los hechos denunciados, los agentes realizaron una serie de comprobaciones e identificaron a la presunta autora de las lesiones, una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en un domicilio, todo ello al parecer sin ningún tipo de titulación o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.

Los agentes localizaron a la investigada y la detuvieron por su presunta participación en los delitos de lesiones e intrusismo profesional. Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.