Carlos Plá Valencia, 20 MAR 2026 - 15:39h.

El anciano perdió la consciencia hasta que los agentes le realizaron la maniobra de Heimlich y consiguieron que volviera a respirar

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La rápida actuación de dos Guardias Civiles ha permitido salvar la vida de un anciano que se había atragantado mientras comía en un restaurante de Cullera (Valencia).

Los hechos se produjeron el día 17 de marzo a las 14:00 horas, cuando el hombre de 86 años de edad se desmayó mientras comía con su mujer.

Tras avisar a los servicios de emergencia, dos Guardias Civiles fueron los primeros en llegar al local y tras comprobar que el hombre tenía los labios morados y no respiraba ni reaccionaba, comenzaron a realizarle diferentes maniobras de reanimación.

Maniobra de Heimlich

Los agentes tumbaron al anciano en posición lateral y consiguieron que expulsara líquido y comida en un primer momento. No obstante, ante la sospecha de que podría tratarse de un atragantamiento, le realizaron la maniobra de Heimlich para que acabara de expulsar la comida retenida, y el hombre comenzó a respirar.

Minutos después, acudieron al restaurante los servicios médicos que inmediatamente trasladaron al hombre a un hospital donde se recuperó completamente del susto.