Carlos Plá Valencia, 14 MAY 2026 - 18:30h.

El ayuntamiento se ha implicado en la vuelta del establecimiento consciente de la importancia del bar como punto de encuentro y reunión de los vecinos

El Toro, un pequeño pueblo de Castellón, recupera su panadería después de más de dos décadas cerrada: "Recuperar un negocio básico supone una gran noticia"

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Mihaela nos atiende durante un pequeño descanso entre el servicio de almuerzos. Hace dos semanas que esta mujer de origen rumano se ha lanzado a reabrir el bar de Rugat, un pequeño pueblo valenciano de tan solo 165 habitantes, que cerró hace cinco meses. "La idea era abrirlo en familia con mi hijo, pero hubo un contratiempo y se tuvo que ir a Rumanía. Al final he contratado a una persona para que me ayude", explica Mihaela Rita Stanciu.

Para hacer realidad la vuelta del bar ha sido necesaria la implicación del ayuntamiento, propietario del negocio, que ha invertido 2.500 euros en la compra de dos congeladores y una televisión nueva, conscientes de que en municipios tan pequeños, los bares no son un simple negocio, también se convierten en punto de reunión y encuentro para los vecinos. "Me han dado muchas facilidades. Pago 150 euros de alquiler más los gastos de los suministros y tengo que encargarme también del mantenimiento del establecimiento", explica esta emprendedora que ha trabajado como ayudante de cocina y afronta su primera experiencia empresarial en el mundo de la hostelería.

Como ocurre en todos los negocios, los inicios no son fáciles. "La gente de aquí sabe que estamos abiertos, pero la mayoría de los vecinos de los pueblos de los alrededores todavía no se han enterado. Es difícil porque hay poca gente aunque poco a poco vamos consiguiendo que crezca la clientela".

De momento, solo ofrecen almuerzos, pero la idea es también dar comidas y cenas en las próximas semanas. "Nos vamos acostumbrando al funcionamiento del bar y el siguiente paso es contratar a más personas para poder dar más servicio e intentar hacer crecer el negocio", explica Mihaela, que explica que "tengo por el momento un año de contrato y todavía no sabemos si puede ser rentable. Si al final sale todo bien lo ampliaríamos más tiempo".