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La ayuda de Sant Jordi, un pequeño pueblo de Castellón, para frenar la despoblación: 600 euros por nacimiento o adopción

Iglesia de Sant Jordi
Con esta medida el ayuntamiento busca mantener la estabilidad geográfica. Ayuntamiento de Sant Jordi
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El Ayuntamiento de Sant Jordi, una pequeña localidad de 1.500 habitantes, está decidido a combatir la despoblación que sufren los municipios del interior de Castellón y ha aprobado una ayuda extraordinaria para fomentar la natalidad, ayudar a la conciliación en las familias y reforzar la estabilidad demográfica del pueblo.

La ayuda será de 600 euros por cada nacimiento o adopción producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

El alcalde, Iván Sánchez, ha destacado que esta convocatoria da continuidad a una medida que ha tenido buena acogida en años anteriores. “Se trata de una iniciativa que respalda a las familias y que también actúa como incentivo frente al riesgo de despoblación que afecta a nuestra comarca”, señala.

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¿Quién puede beneficiarse?

Podrán beneficiarse de esta ayuda los progenitores o adoptantes que figuren en el libro de familia y convivan con el menor. En los casos en que los hijos estén exclusivamente a cargo de uno de los solicitantes, esa persona será la única beneficiaria. Además, será requisito que ambos estén empadronados en el municipio en el momento de la solicitud y que al menos uno de ellos cuente con una antigüedad mínima de un año.

La ayuda también se extiende a los vecinos extranjeros residentes en el municipio, siempre que dispongan de residencia legal en España y cumplan el resto de condiciones establecidas.

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En todos los casos, los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El plazo para presentar solicitudes se abrirá desde el momento del nacimiento o adopción y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las solicitudes deberán formalizarse con la documentación correspondiente, como el DNI o NIE, el libro de familia, el volante de empadronamiento actualizado y una declaración responsable de cumplimiento de obligaciones tributarias y legales.

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