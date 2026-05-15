Carlos Plá Valencia, 15 MAY 2026 - 13:15h.

Los relojes creados por Swatch y Audemars Piguet tienen un precio de 400 euros por unidad y en la reventa los coleccionistas podrían pagar miles de euros por este modelo de bolsillo

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Decenas de personas ataviadas con sillas, mantas y reservas de comida guardan cola en la céntrica calle Colón de Valencia para conseguir uno de los exclusivos modelos que la marca de relojes Swatch saca a la venta este próximo sábado.

La conocida marca de relojes va a sacar al mercado la nueva colección Royal Pop realizada junto la compañía suiza de súper lujo Audemars Piguet. Estos peculiares relojes de bolsillo en ocho colores tienen un precio que ronda los 400 euros y que en la reventa pueden llegar a superar varios miles de euros.

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Los primeros de la cola llegaron este jueves y 24 horas después la fila da ya la vuelta a la manzana. Una imagen que se está repitiendo en otras cinco ciudades españolas y de todo el mundo, donde también se ha desatado la locura.

Entre los que están en la cola se encuentran muchos adolescentes, pero también familias. Además, también hay personas que cobran hasta 60 euros por día para guardar el turno de otros interesados en adquirir el reloj.

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Son tantas las personas concentradas, que los miembros de seguridad contratados por la propia tienda de Swatch se encargan de que se respeten los turnos. Tampoco se permite abandonar el lugar más de 30 minutos, por lo que se producen continuos relevos entre amigos y miembros de una misma familia.

Un reloj por persona

Los relojes saldrán a la venta este sábado y solo se podrá adquirir uno por persona, han advertido desde la compañía de relojes. Unas normas que se entienden a las nueve tiendas españolas que cuentan con esta nueva colección (Valencia, Sevilla, San Sebastián, Puerto Banús, dos en Barcelona y tres en Madrid) y a los 200 establecimientos de todo el mundo donde ya esperan su turno miles de personas para hacerse con este codiciado producto de lujo a precio accesible.