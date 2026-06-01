Carlos Plá Valencia, 01 JUN 2026 - 15:27h.

El propietario había salido con el perro a dar un paseo por la montaña cuando el animal agotado no movía las piernas y no ha podido proseguir la marcha

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Efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio de Bomberos de Alicante tuvieron necesitaron de la ayuda de un helicóptero para poder rescatar a un perro mastín en la Vall de la Gallinera (Alicante).

El dueño del animal ha dado el aviso este lunes a las 8:30 horas. El perro y su propietario habían salido a dar un paseo por la montaña a primera hora de la mañana cuando el animal se ha visto afectado por el cansancio y nada más iniciar la marcha, no ha podido proseguir ya que no podía mover las piernas.

Tras el aviso, inmediatamente se ha puesto en marcha un dispositivo especial. Los miembros del GER a bordo de un helicóptero han llegado al punto donde se encontraba el perro con su dueño y después de asegurar al animal con unos arneses, han podido extraerlo de la montaña junto a su dueño.

Una vez en lugar seguro, el propietario ha podido trasladar a su perro en coche para que fuera atendido por un veterinario.