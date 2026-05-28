El gato llevaba atrapado en el árbol desde el pasado lunes 25 de mayo

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Los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron el miércoles 27 de mayo a un gato que llevaba atrapado en un árbol desde el pasado lunes en el municipio de Brunete.

Aunque el rescate tardó, el gato pudo bajar del árbol con la ayuda de los bomberos, que utilizaron una autoescala para llegar a la altura a la que se encontraba el felino.

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El bombero: "Nos hemos caído bien"

El animal, que se encuentra ahora en perfecto estado y que llevaba encajado en el árbol dos días, se aferró al bombero cuanto este logró salvarle, enganchándose a él con las uñas de una manera asustadiza.

La que parecía ser la dueña, acudió en busca de su mascota, que parecía querer quedarse con su rescatador. El bombero, entre risas, comentó "está enganchado a mí que no se suelta" a lo que añadió que "se habían caído muy bien".

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"Nada, me lo quedo", comentaba el bombero, mientras sus compañeros afirmaban que "le has gustado" y se aseguraban de que el gato no le propinara ningún arañazo.