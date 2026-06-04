Carlos Plá Valencia, 04 JUN 2026 - 12:35h.

Dos personas de origen pakistaní y una española han sido detenidos en esta operación contra la trata de seres humanos que se desarrollaba en diferentes localidades valencianas

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La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral que afectaba a decenas de ciudadanos extranjeros en varias localidades de la provincia de Valencia.

La Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial ha llevado la investigación tras recibir la información de que varios hombres y mujeres de origen nepalí estaban siendo explotados en las localidades de Náquera y Tous.

Tras varias gestiones, los agentes recogieron las denuncias de 25 hombres y a una mujer. Todos ellos manifestaron haber sido explotados laboralmente, llegando a trabajar hasta 18 horas sin descanso y sin percibir salario alguno. Además, residían en una casa en condiciones sumamente precarias.

Tras identificar a los explotadores y confirmar lo relatado en las denuncias presentadas, se procedió a la detención del propietario de una de las viviendas en las que residían, a quien se le atribuye un delito de coacciones. Las detenciones han tenido lugar en las localidades de Nules y Valencia.

60 personas hacinadas

A raíz de las primeras denuncias, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de más ciudadanos nepalís residiendo en la localidad de Venta del Moro en las mismas condiciones. Se realizaron las oportunas gestiones y se comprobó que, efectivamente, había ciudadanos de nacionalidad nepalí e india residiendo en condiciones de insalubridad y siendo explotados laboralmente. Llegaron a vivir hasta 60 personas en una única habitación, sin agua caliente, ni luz y sin apenas comer, según declaraciones de una de las víctimas.

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Por todo ello, se procedió a tomar declaración a 35 personas de entre 21 y 41 años, 3 de ellas mujeres y se ha detenido en la localidad de Venta del Moro a tres personas: dos de nacionalidad pakistaní de 30 y 49 años, y uno de 51 años y nacionalidad española, además de la detención del propietario de una de las viviendas. Dos de ellos han ingresado en prisión. Se les atribuyen los siguientes delitos: de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, coacciones, amenazas y pertenencia a grupo criminal.