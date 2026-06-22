Carlos Plá Valencia, 22 JUN 2026 - 04:30h.

Las gafas permiten traducir instantáneamente la conversación con clientes de todo el mundo, mejorando la experiencia de compra y contribuyendo a incrementar las ventas

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Al menos 3 de cada 10 clientes que entran en la óptica de Eduardo son extranjeros. Situada en pleno centro de Alicante, es una de las zonas más transitadas por turistas y por los foráneos que se han instalado en las zonas costeras y de montaña de la provincia. Sin duda una importante fuente de negocio, pero a la vez un reto, ya que estos clientes llegan de diferentes partes del mundo y no todos hablan inglés. "Atendemos a ciudadanos rusos, alemanes, franceses o árabes. En ocasiones la comunicación era muy complicada con ellos y perdíamos oportunidades de venta", explica Eduardo Riofrío, óptico-optometrista de Óptica Nova.

Para suplir estas dificultades de comunicación empezaron utilizando el traductor de Google. "En un principio nos permitió mejorar la atención a los clientes extranjeros, pero no era del todo eficiente", recuerda.

Traducción instantánea

Fue en septiembre del año pasado cuando llegaron a su óptica unas gafas inteligentes como nuevo producto para ofrecer a su clientela. "Empezamos a probarlas para conocer lo que íbamos a vender y descubrimos que tenían una función de traducción simultánea", explica.

Después de unas semanas de uso, decidieron incorporar esta nueva tecnología a la óptica para mejorar la atención de sus pacientes y fue un éxito. "La verdad es que funciona muy bien. Cuando nos hablan en su idioma nosotros lo escuchamos en castellano prácticamente de forma instantánea y lo que nosotros le explicamos al cliente lo puede leer inmediatamente en la pantalla de un teléfono móvil", asegura Eduardo.

El resultado es una comunicación efectiva e instantánea que permite un total entendimiento con los clientes. "Te permite explayarte y dar todo tipo de información al paciente. De hecho lo utilizamos durante los exámenes visuales y podemos explicarle qué tipo de alteración visual tiene o si detectamos una posible patología le indicamos que tiene que acudir a otro profesional sanitario como un oftalmólogo para que lo atienda".

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A nivel económico, la introducción de las gafas inteligentes en la óptica ha permitido mejorar la experiencia de compra para los clientes y aumentar las ventas. "Nos permite afianzar a los clientes que han venido a vivir aquí y podemos atender a otros que están de paso. Sin duda, los 400 euros que hemos invertido en las gafas han sido muy rentables".