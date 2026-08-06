Las clientas escribieron una nota agradeciendo el trabajo diario de las limpiadoras y dejaron dos pequeños regalos

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Agradecer el trabajo que hacen los demás debería estar más presente en el día a día de la gente para que así se reconozca la labor y esfuerzo que realizan muchas personas. Gestos como el que tuvieron Idira y Patricia con unas limpiadoras del hotel en el que se alojaban.

La usuaria de TikTok @cerati102 se encontró una nota de las dos huéspedes mientras trabajaba limpiando su habitación. Junto a ella había dos pequeños regalos como muestra de agradecimiento por el trabajo que hacen diariamente. Y es que el de limpieza en los hoteles es un trabajo duro, y más en época veraniega. Por eso, un agradecimiento así por parte de los huéspedes nunca está de más.

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“Qué lindas son, así te alegran la mañana”, ha señalado en la publicación, que ya acumula más de 2.000 me gusta en TikTok. Junto a la carta, le dejaron un paquete de galletas con chocolate y un gofre, también de chocolate.

Pero lo más llamativo del vídeo es el mensaje que dejaron las huéspedes en la nota. “Para las señoras de la limpieza. Porfa, darle la vuelta al folio”, se podía leer en una de las caras.

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En la otra cara escribieron un texto para agradecer la labor que hacen diariamente en el hotel. “Buenos días, somos Indira y Patricia, las chicas que duermen en esta habitación. Queremos agradeceros el trabajo que hacéis todos los días limpiando los baños y las habitaciones", comenzaba la carta.

"Somos conscientes de que es un trabajo no siempre agradable y que es muy poco valorado, y por eso queremos daros un pequeño detalle. Esperamos que os guste. Un abrazo", concluía la carta.

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La publicación en TikTok se ha llenado de comentarios de varios usuarios reaccionando a la historia. “¡Qué monas!” o “precioso detalle” son algunos de los comentarios.