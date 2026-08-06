Las matriculaciones siguen creciendo a un ritmo de más de 100.000 unidades al mes y, si se mantiene esta tendencia, a finales de 2026 o comienzos de 2027 se producirá un nuevo hito en el sistema de matriculación español

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Las matriculaciones de vehículos en España siguen en auge. Según datos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), el mercado mantiene su buena racha y en julio registró un total de 101.949 ventas de turismos, un 3,7% más que en el mismo mes del año pasado. Por quinto mes consecutivo, las ventas superan la barrera de las 100.000 unidades, una cifra que no se alcanzaba en un mes de julio desde 2020. En lo que llevamos de año, se acumulan un total de 749.646 ventas, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025.

Cada vehículo se identifica mediante una matrícula, por lo que resulta útil conocer cómo funciona este sistema y cuál es la última matrícula asignada en España.

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Así funciona el sistema de matriculación en España

Antes de conocer estos datos, es importante saber cuál es el sistema de matriculación en nuestro país. La matriculación de vehículos comenzó en España el 17 de septiembre de 1900, y el 31 de octubre de ese mismo año se matriculó en Baleares el primer vehículo en España. En nuestro país ha habido tres sistemas de matriculación, y el actual entró en vigor el 18 de septiembre de 2000. El sistema nacional alfanumérico es el vigente en la actualidad y da un total de 80 millones de matriculaciones posibles.

Las matrículas de los vehículos en nuestro país comparten la bandera europea, con la E de España, cuatro números y tres letras. Este sistema excluye determinados caracteres, ya que se evitan las vocales y las letras Ñ o Q, además de las dobles letras LL y CH, porque pueden derivar en palabras mal sonantes. El primer vehículo matriculado con este nuevo sistema fue un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria con la placa 0000 BBB.

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La secuencia de números y letras de las matrículas no avanza a un ritmo fijo, ya que depende del volumen de ventas, que varía según el mes y el trimestre. En España se matriculan entre 80.000 y 120.000 vehículos al mes. El ritmo tampoco es constante, porque los últimos días de cada mes y el cierre de trimestre concentran muchas más matriculaciones porque los concesionarios cierran objetivos de ventas.

Aunque pueda parecer una mera curiosidad, seguir el avance de los números y las letras de las matrículas es importante por varias razones:

Si te compras un coche de segunda mano, puedes estimar su antigüedad: Las matrículas se asignan de forma correlativa en España. Por ello, es posible hacerse una idea bastante aproximada de cuándo un coche fue matriculado simplemente observando su combinación de letras. Esto resulta muy útil en la compra de un vehículo de segunda mano o para comprobar si la fecha de matriculación coincide con la anunciada por el vendedor.

Las matrículas se asignan de forma correlativa en España. Por ello, Esto resulta muy útil en la compra de un vehículo de segunda mano o para comprobar si la fecha de matriculación coincide con la anunciada por el vendedor. Ayuda a calcular el valor del vehículo: La matrícula también sirve como referencia para estimar el valor residual del vehículo , que es la estimación de lo que valdrá tras unos años de uso. La fecha de matriculación sigue siendo uno de los aspectos que más peso tiene en la depreciación del coche, aunque la tasación también depende de otros factores como el kilometraje, el estado de conservación, el historial de mantenimiento, el equipamiento, la demanda del modelo.

La matrícula también sirve como referencia para , que es la estimación de lo que valdrá tras unos años de uso. La fecha de matriculación sigue siendo uno de los aspectos que más peso tiene en la depreciación del coche, aunque la tasación también depende de otros factores como el kilometraje, el estado de conservación, el historial de mantenimiento, el equipamiento, la demanda del modelo. Permite saber aproximadamente qué matrícula tendrá un coche nuevo: Aunque la secuencia de números y letras de las matrículas no avanza a un ritmo fijo porque dependen del volumen de ventas, más o menos te puedes hacer una idea, consultando la evolución de las matrículas para ver cuál podría ser la combinación. Los números y las letras de las matrículas no se pueden saber con exactitud, pero sí es posible realizar una estimación bastante aproximada.

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Los cambios en las matrículas de agosto

Según datos de la DGT a principios de agosto, los vehículos matriculados corresponden a la serie NRS (este junio, por ejemplo, a principios de mes la combinación era de NNY). Al tratarse de una numeración que avanza diariamente, la matrícula concreta cambia constantemente conforme se matriculan nuevos vehículos, según el RACE (Real Automóvil Club de España).

Más allá de agosto, la tendencia apunta a un nuevo hito en el sistema de matriculación español. Si se mantiene el ritmo actual de matriculaciones, a finales de 2026 o comienzos de 2027 se estrenará la letra P en las matrículas de los vehículos en España. Aunque después de la N llega la O, cabe recordar que las vocales no se utilizan en las combinaciones alfanuméricas para evitar la formación de palabras o acrónimos de significado ofensivo o que puedan generar confusión.