Carlos Plá Valencia, 25 JUN 2026 - 18:30h.

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La ciudad de los rascacielos se encuentra situado en una zona de peligrosidad moderada de terremotos, por lo que se considera “recomendable” monitorizar la sismicidad

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La Comisaría de la Policía Local de Benidorm (Alicante) cuenta con una nueva estación permanente de la red de acelerógrafos Silex. Se trata de una estación que registrará los movimientos fuertes del suelo en Benidorm y que se ubica en el sótano de las dependencias policiales.

La ciudad de los rascacielos se encuentra situado en una zona de peligrosidad moderada de terremotos, por lo que se considera “recomendable” monitorizar la sismicidad de la zona. "El objetivo es trasladar la adecuada información a la población y a los servicios de emergencia en el caso de que ocurriera un evento sísmico importante", ha explicado Jesús Carrobles, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benidorm.

La estación ha sido instalada por funcionarios del Servicio Regional del IGN en la Comunitat Valenciana y entre sus funciones, según ha explicado el concejal, está “la de medir la aceleración del suelo y registrar los movimientos fuertes del mismo”. El cálculo de dicha aceleración también permite realizar estudios de ingeniería sísmica.

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Red Silex

La estación fue autorizada el pasado 4 de junio y el montaje y colocación de la misma ha sido posible tras la solicitud emitida por la Red Sísmica Nacional, que pertenece a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta red monitorizará la actividad sísmica en la zona y calculará diversos parámetros.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) dispone de dos redes principales que se encuentran repartidas por todo el territorio nacional. Por un lado, la red de sismómetros que miden la velocidad del suelo, con los que se obtienen los parámetros focales de un terremoto y, por otro, la red de acelerógrafos que permiten medir la aceleración del suelo. A esta red de acelerógrafos se le está añadiendo una red complementaria, la red de acelerógrafos Silex, que está compuesta por instrumentos de bajo coste y que sirven para densificar y cubrir las zonas desprovistas de instrumentación.

Jesús Carrobles ha explicado que con esta red Silex, en la que se encuentra Benidorm con su nueva estación, “el IGN persigue contar con un mayor número de acelerógrafos de una forma que sea viable económicamente y que al mismo tiempo permita mejorar tanto la capacidad de evaluar rápidamente los daños de un terremoto, como el conocimiento de la sismicidad de la zona, en este caso la de nuestro municipio”. Todo ello contribuirá a que el IGN pueda crear documentos de interés como pueden ser los denominados ‘shakemaps’ o mapas de sacudida.