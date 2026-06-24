Sánchez, Puigdemont o Cerdán: los nombres en el chat entre Zapatero y su secretaria Gertrudis

Agencia EFE 24 JUN 2026 - 17:37h.

El chat de Zapatero con su secretaria desvela el contacto fluido con el Gobierno y su seguimiento de los casos de corrupción.

El juez del 'caso Plus Ultra' cita como investigado a Julio Martínez, el empresario socio de Zapatero el 21 de julio

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En el chat de Whatsapp entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, aparecen nombres destacados de la política nacional como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Junts, Carles Puigdemont, o el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Entre los anexos del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional del 22 de junio, a los que ha tenido acceso EFE, figura un documento de más de 1.000 páginas que contiene el chat entre Zapatero y Alcázar, así como varias agendas del expresidente que han servido para apuntalar la última acusación del caso Plus Ultra.

Según la UDEF, el expresidente participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades del Gobierno de Bolivia a favor del grupo Gloria, radicado en Perú, a cambio de 200.000 euros.

Sánchez, Cerdán y varios ministros

Más allá de los nombres vinculados a esta causa que han servido para que la UDEF elabore su informe, en los mensajes entre Zapatero y Alcázar también hay numerosas referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que el expresidente se refiere como 'PG' o 'Schz', y con quien mantuvo numerosos encuentros.

Aparecen, además, varios ministros de su Gobierno, como Félix Bolaños, la exvicepresidenta María Jesús Montero o el actual vicepresidente Carlos Cuerpo.

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En su labor como expresidente, Zapatero también organizó citas con el entonces secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, si bien la última referencia a él es el 2 de junio de 2025, semanas antes de su imputación por el caso Koldo.

"No podré tener reuniones esta tarde. Puigdemont"

El nombre de Puigdemont también aparece en el documento: concretamente, Zapatero pidió a su secretaria que anulase las reuniones previstas para la tarde del 20 de noviembre de 2025, cuando ya hacía prácticamente un mes que Junts había roto relaciones con el PSOE por los "incumplimientos" del Gobierno.

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"No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont", escribió Zapatero a las 14:40 horas. Para ese día tenía previstos dos encuentros, uno con la exministra Leire Pajín y otro con Ignacio Ramírez.

El último informe de la UDEF aporta un puñado de nombres nuevos a la causa Plus Ultra al apuntar a una posible intermediación de Zapatero con el Gobierno de Bolivia a favor de una empresa peruana, Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros.

De esta manera, en el informe aparecen figuras destacadas del gobierno de Bolivia entre 2020 y 2025, empezando por el entonces presidente, Luis Arce, o los ministros María Nela Prada, César Siles o Marcelo Montenegro, además de Ricardo Contori, procurador general del Estado.

Otro nombre llamativo en el informe es el del exsecretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Zurab Pololikashvili, aunque la UDEF apunta que su inclusión en la comisión que viajó a Bolivia junto a Zapatero "a priori parece ajena al referido ejercicio de influencias".

Completan la lista de nombres clave en esta nueva variante de Plus Ultra Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual Senior Advisor de Kreab Bolivia, a quien le atribuyen el papel de "intermediaria" entre Zapatero y la directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria, Ana María Ospina.