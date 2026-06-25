Claudia Barraso 25 JUN 2026 - 17:18h.

Los servicios de emergencia consiguieron recuperarle el pulso, pero sigue muy crítica todavía en la UCI

Muere el niño de tres años que permanecía en muerte cerebral en el hospital tras ahogarse en una piscina de Mallorca

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Una niña de tres años permanece ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Son Espases tras ahogarse en una piscina en Pollença.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso, ocurrido en la tarde de este miércoles en la piscina que la familia tiene alquilada en la localidad mallorquina. Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo.

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La Policía Local, que acudió al lugar rápidamente, continuó con las maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios de emergencia, quienes consiguieron que la niña recuperase el pulso y la trasladaron en ambulancia al centro hospitalario, donde continúa ingresada.

La familia estaba cenando y no se dieron cuenta de que la pequeña se había caído

Según ha confirmado el medio ‘Última Hora’, la primera noche de ingreso ha sido muy crítica para la pequeña, que llegó con un pulso muy débil y, pese a los esfuerzos de los médicos, todavía no han conseguido estabilizarlo y sigue estando en un estado muy grave. La familia de la menor, de origen británico, estaba pasando unos días de vacaciones en el país en una de las habitaciones del bloque donde se produjo el ahogamiento.

Además, el medio ‘Crónica Balear’, ha podido saber que la familia de la menor estaba cenando cuando la niña se cayó al agua sin que nadie se diese cuenta y fue su abuela, quien la vio flotando en el agua sin moverse. Los padres se tiraron a la piscina sin pensarlo y trataron de reanimar a su hija hasta que llegaron las autoridades. Pero no fue hasta cuando los sanitarios siguieron haciéndole la maniobra de reanimación, que la niña consiguió reaccionar.