Asun Chamoso 21 JUN 2026 - 20:30h.

El proyecto, premiado por MWCapital Awards, se probará hasta el 30 de agosto

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BarcelonaEl Parque Natural de la Sierra de Collserola cuenta con una herramienta más para la prevención y gestión de incendios forestales. Está en marcha un proyecto piloto para evaluar el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial, impulsado por Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), en colaboración con el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La iniciativa, que se concibe como un laboratorio de innovación, tiene como objetivos recopilar información, analizar resultados y valorar la escalabilidad en otros entornos.

La prueba se basa en la tecnología Pantera, un software de gestión de incendios forestales con inteligencia artificial, que reduce las emisiones de CO2 y aborda la pérdida de biodiversidad. Hasta el 30 de agosto, se probará en condiciones reales esta tecnología que combina inteligencia artificial, videovigilancia y análisis de datos en tiempo real para monitorizar el territorio y detectar posibles indicios de incendio en fases iniciales. A partir de imágenes captadas por cámaras y sensores, el sistema identifica patrones compatibles con humo o fuego y activa un proceso automático de verificación para agilizar el aviso.

Para Raimon Roda, director gerente del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola, "incorporar nuevas metodologías que nos ayuden a comunicar las columnas de humo y a ganar tiempo y eficacia es positivo. Estas cámaras tienen como objetivo mejorar la eficiencia en la detección precoz del humo en el conjunto del área metropolitana de Barcelona".

Un radio de 20 kilómetros

El algoritmo de Pantera analiza imágenes captadas en un radio de hasta 20 kilómetros y, ante la detección de una posible columna de humo, activa un segundo proceso automático de verificación antes de generar una alerta. El sistema identifica si la columna es de un fuego activo o inactivo, y discrimina entre el humo de un incendio y el de otros orígenes antes de iniciar el protocolo.

Las cámaras se ha colocado en puntos estratégicos del Parque Natural de la Sierra de Collserola, definidos por el equipo técnico del Parc y los responsables del proyecto teniendo en cuenta la topografía del parque, las zonas de mayor visibilidad y las posibles áreas de sombra.

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Durante la prueba piloto se medirán aspectos como el tiempo de detección, el tiempo de verificación y de alerta, la precisión de las detecciones, la reducción de falsos positivos, la cobertura visual de las cámaras, las zonas de sombra, la adaptación a la topografía local y la integración con los flujos operativos, las autoridades locales y las fuerzas de respuesta.

Reducción de superficie y costes

La empresa brasileña Umgrauemeio es la que ha desarrollado la tecnología Pantera. Actualmente, monitoriza más de 17,5 millones de hectáreas en distintos países, incluyendo reservas naturales de Brasil e India, y ha demostrado reducciones de hasta el 85% en superficie quemada y del 70% en costes operativos gracias a la combinación de inteligencia artificial, el análisis de datos en tiempo real y la monitorización avanzada.

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"Collserola es un territorio estratégico para validar cómo la inteligencia artificial puede apoyar la protección de paisajes naturales cercanos a grandes áreas urbanas", afirma Osmar Bambini, cofundador y CIO de Umgrauemeio. Y añade: "Nuestro objetivo es aportar una capa de inteligencia en tiempo real a la arquitectura de resiliencia existente, respetando la experiencia de los equipos locales, de las comunidades del entorno y de los protocolos ya aplicados en el territorio".

Proyecto galardonado

El proyecto se desarrolla en el marco de los MWCapital Awards, donde la solución fue reconocida con el Barcelona Horizon Award, un galardón que impulsa la implantación en Barcelona de soluciones tecnológicas innovadoras para su validación en entornos reales. Para Tomeu Sabater, responsable del área de Innovación de MWCapital, los premios "nacen con el objetivo de identificar tecnologías capaces de dar respuesta a desafíos reales. Este piloto nos permite evaluar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la prevención de incendios forestales, un riesgo cada vez más frecuente, y demostrar el potencial de la innovación para generar un impacto positivo y tangible en el territorio".