Orden de busca y captura para los ladrones del Louvre: iban disfrazados de obreros y robaron nueve joyas de la colección de Napoleón

El robo de unas joyas de gran valor este domingo en el Louvre de París, que ha ocasionado el cierre del museo más visitado del mundo, se suma a otros muchos hurtos de obras de arte, principalmente cuadros, que se han producido en pinacotecas y centros artísticos de todo el mundo.

También el pasado miércoles se anunció la desaparición del cuadro ‘Naturaleza muerta con guitarra’ (1919) del pintor malagueño Pablo Picasso, uno de los autores más codiciados por los ladrones en las últimas décadas. El cuadro ahora sustraído, de propiedad privada, salió de Madrid para ser expuesto en Granada, pero no llegó.

Otras joyas, manuscritos y obras de arte robadas