Según informes locales, la obra de arte era un retrato de Marie-Thérèse Walter, la amante y "musa dorada" de Picasso.

Un Picasso por solo 100 euros y otro por más de 30 millones

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Los hechos, sorprendentes, ocurrieron el pasado 15 de junio. Agentes de la Brigada de los Estupefactos descubrieron un Picasso valorado en más de 15 millones de euros mientras realizaban un registro rutinario en una casa propiedad de la tía de un presunto narcotraficante en el suburbio de Ormesson-sur-Marne, al sureste de Inglaterra.

El periódico francés Le Parisien informó que se trata de uno de una serie de retratos que Picasso realizó de Marie-Thérèse Walter, su amante, en 1937, con un valor estimado entre 12 y 15 millones de euros. Todo indica que uno de los detenidos, un hombre de 37 años que trabajaba como guardia en una empresa parisina que almacena obras de arte valiosas fue el que robó la obra. Su defensa hasta el momento es que estaba "buscando demostrar fallos de seguridad dentro de la empresa" .

No solo se encontró un Picasso. El hombre ha sido acusado de robo y de participar en el tráfico de drogas después de que la policía encontrara 17 kilos de cannabis, ropa de diseño por valor de 200.000 euros y 7.000 euros en efectivodurante un registro en varias casas en los suburbios del este de la capital.

Otras tres personas fueron arrestadas. Se prevé que se presenten más cargos a medida que avance la investigación. Se espera que el juicio comience en agosto de este año. Según el sindicato policial, el retrato, cuyo robo no se había denunciado públicamente, se encontraba guardado en un almacén privado perteneciente a una mujer que era la propietaria de la obra.