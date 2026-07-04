A sus 48 años, David Albelda es entrenador del Villarreal B en Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

Diego Tristán: del Centenariazo y ser Pichichi a los banquillos de la Tercera Federación, y 6 temporadas entrenando en su pueblo

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David Albelda Aliqués nació el 1 de septiembre de 1977 en La Pobla Llarga, un municipio de la provincia de Valencia. Es hermano del también exfutbolista Pepe Albelda. Sus inicios estuvieron en la UD Alzira (1992-1995) antes de pasar a la cantera del Valencia CF. Durante su formación fue cedido al Villarreal en dos ocasiones para coger rodaje. A su regreso definitivo al Valencia en 1999, la lesión del veterano Luis Milla le abrió la puerta de la titularidad bajo las órdenes de Héctor Cúper, y ya no la cerraría en 15 años.

Casi un one-club man que rechazó tres veces al Madrid

La carrera de Albelda en el Valencia es, sencillamente, una de las trayectorias más leales de la historia del fútbol español. Disputó más de 480 partidos con el club, 351 de ellos en Primera División, una cifra que solo superan Fernando Gómez y Ricardo Arias en la historia del club—, fue capitán durante más de una década y fue pretendido hasta en tres ocasiones por el Real Madrid, a las que respondió con otras tantas negativas.

Con Rafael Benítez en el banquillo y Rubén Baraja como socio en el centro del campo, el Valencia de los primeros 2000 construyó uno de los mejores centros del campo de su historia. Los títulos llegaron en cascada: la Liga 2001-02, la Liga 2003-04, la Copa de la UEFA 2003-04 y la Supercopa de Europa 2004. Antes, en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, había conquistado la medalla de plata con la selección olímpica. Con la absoluta acumularía 51 internacionalidades entre 2001 y 2008.

Koeman, el juicio y el final más amargo

En diciembre de 2007, el técnico Ronald Koeman tomó la decisión más sonada de su paso por el Valencia al apartar de los entrenamientos a Albelda, Santiago Cañizares y Miguel Ángel Angulo, y le retiró la capitanía al primero. Albelda, convencido de la injusticia de su situación, presentó el 2 de enero de 2008 una demanda judicial contra el club reclamando su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El juez desestimó la demanda el 3 de marzo del mismo año. Volvió a jugar cuando Voro tomó el relevo de Koeman, y acabó ganando ese año la Copa del Rey contra el Getafe.

Superado el episodio, siguió siendo titular con Emery, Pellegrino y Valverde hasta que en 2013 el nuevo técnico Miroslav Djukic le comunicó que no contaba con él. El 7 de agosto de 2013 decidió retirarse antes que aceptar ofertas de Emiratos Árabes o Catar. Rechazó también que el Valencia le organizara un homenaje, aunque su imagen sí quedó como una de las principales del Mestalla Forever Tour junto a la de Mario Kempes.

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De la COPE y À Punt a embajador de LaLiga

Desde agosto de 2013 ejerció como comentarista de equipos valencianos en el programa deportivo radiofónico Tiempo de Juego de la cadena COPE. En 2018 amplió su presencia mediática como copresentador del programa Tot Futbol y Tot Esport en À Punt, la televisión pública valenciana. Es también uno de los rostros de LaLiga, con funciones de embajador y de comentarista para los partidos que la competición emite en televisión. Tres facetas simultáneas que le mantuvieron en el foco del fútbol nacional desde la retirada hasta que la vocación de los banquillos le empujó en otra dirección.

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El debut más inesperado y un ascenso histórico

En 2019, Albelda dio un giro radical y se convirtió en entrenador del Atzeneta UE, un club de Tercera División de la Comunitat Valenciana. Lo que nadie esperaba es lo que ocurrió a continuación. En su primera temporada como técnico logró el ascenso a la Segunda División B, la primera vez en la historia del club, convirtiendo a Atzeneta en el municipio con menos habitantes que jamás había jugado en esa categoría. Una temporada después, sin poder mantener la categoría, el equipo descendió y Albelda dejó el cargo.

Un proyecto formativo que le devuelve a primer plano

El 20 de noviembre de 2023 firmó como entrenador del Villarreal CF "C", el cuarto equipo del club amarillo en Tercera Federación. Pasó una temporada y media desarrollando una propuesta basada en la integración de jóvenes talentos y el trabajo individual con los jugadores del filial menor. El club confió en su trabajo y el pasado 30 de mayo de 2025 fue promovido a la jefatura técnica del Villarreal CF "B" en Primera Federación para la temporada 2025-26, con contrato hasta junio de 2026.

El Villarreal B compite en el Grupo 2 de Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Albelda aplica como técnico el mismo sistema 4-4-2 con el que organizó sus equipos desde los inicios y que ya le fue útil en Atzeneta. Sus tres hijos juegan actualmente en la academia del Valencia CF, la misma que le formó a él tres décadas atrás.