La boda ha contado con más de un millar de invitados, un gran despliegue de seguridad y una celebración que duró más de 10 horas

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer: la pareja se casa en un evento por todo lo alto en el Madison Square Garden

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Taylor Swift y Travis Kelce se han dado el 'sí, quiero' en el Madison Square Garden en Nueva York. La artista y el jugador de la NFL escogieron uno de los escenarios más emblemáticos para celebrar una ceremonia totalmente blindada. Más de un millar de invitados, un gran despliegue de seguridad y una celebración que duró más de 10 horas.

En esta boda, una de las más esperadas de este año, se ha convertido en una pasarela de moda. La cantante ha llevado un vestido de novia confeccionado por Dior, aunque no se sabe mucho más al respeto. Pero lo que sí conocemos es que las invitadas no se han quedado atrás en sus looks para esta ceremonia.

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Los looks de las invitadas VIP

Dakota Johnson ha elegido un vestido negro sencillo. Se trata de un diseño de la colección Otoño-Invierno 2026 de Valentino con un cuerpo de cuello halter plisado y transparente que sigue de una falda asimétrica fluida. Lo ha combinado con sandalias de tacón con lazo y un bolso de hombro con tachuelas, ambos también de la casa italiana.

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Selena Gómez ha llevado un vestido negro largo encorsetado de encajes y motivos florales. La prenda, de Oscar de la Renta, destaca por un escote de palabra de honor, cuerpo ajustado, falda con vuelo y abertura lateral que dejaba ver su pierna con unas sandalias de tacón al tono de Jimmy Choo. El look lo ha completado con un recogido bien pulido y alto que crea un efecto lifting, joyería discreta y un maquillaje de acabado luminoso.

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Camila Cabello ha sido la más romántica de este gran evento. La cantante ha llevado un vestido de encajes en rojo de la colección Primavera-Verano 2026 de Zimmermann. Lo que más ha llamado la atención ha sido el escote de Bardot trenzado con mangas abullonadas y abiertas, detalle de cut-out y cuerpo holgado que sigue de una falda transparente de lo más elegante. Lo ha combinado con un choker negro con cruz, sandalias de tacón metalizadas y su cabello ligeramente ondulada suelta.

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Karlie Koss se ha llevado todas las miradas con su vestido dorado de lo más minimalista que potencia su bronceado natural. Se trata de un diseño de escote corazón con sutil frunce que sigue de un corte recto que abraza el cuerpo de lo más elegante y sofisticado. Esto lo ha completado con sandalias de tacón al tono que crea un efecto óptico de 'piernas infinitas', bolso de mano con cierre en joya y unos labios rojos.

Todavía quedan muchos detalles por saber de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Pero si algo ha quedado claro de este gran evento social es que va a dar mucho de qué hablar.