El pequeño se encontraba semiinconsciente y sin responder a estímulos, por lo que fue evacuado a un centro de salud

La emergencia médica ocurrió el 1 de julio a las 13 horas en un local de la calle San Valero en Torrente, Valencia

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ValenciaLas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también están para actuar en casos de emergencias médicas. Así, varios policías salvaron a un bebé de un año que sufría convulsiones en un comercio de Torrente (Valencia).

Según publica y detalla el periódico 'Las Provincias', seis agentes tanto de Policía Nacional como Local trabajaron en colaboración para evitar que el pequeño pudiese perder la vida el miércoles 1 de julio.

El 112 recibió un aviso a las 13 horas de aquel día porque necesitaban ayuda urgente en un establecimiento comercial de la calle San Valero del municipio. Un menor se encontraba mal.

De inmediato, acudieron al lugar unas patrullas en servicio, que comprobaron que el bebé estaba semiinconsciente y sin responder a ningún estímulo. Por lo que decidieron actuar rápido.

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Evacuación a un centro sanitario en un coche patrulla

Su madre y su abuela, con quienes iba, se pusieron muy nerviosas por la situación, que los policías lograron controlar tras realizarle una valoración inicial al pequeño, comprobando que no respiraba bien.

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Además, sus constantes vitales eran muy débiles. Sin pensarlo más ni esperar a que acudiese una ambulancia, dado el crítico momento, optaron por coger al menor para llevarlo en un coche patrulla a un centro de salud.

Uno de los actuantes lo mantuvo en sus brazos durante el trayecto para asegurarse de que no sufría ningún daño, mientras circulaban deprisa hasta alcanzar su destino. Allí ya los sanitarios lo atendieron y trasladaron al Hospital Doctor Peset.