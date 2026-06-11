Mabel Cupet Sevilla, 11 JUN 2026 - 13:19h.

Los agentes trasladaron de urgencia al recién nacido mientras le practicaban maniobras de reanimación tras dejar de respirar en su domicilio

El recién nacido evoluciona favorablemente, se encuentra en buen estado de salud y está fuera de peligro

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La rápida intervención de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta resultó decisiva durante la pasada madrugada para salvar la vida de un bebé de tan solo 15 días que sufrió una grave crisis respiratoria en una vivienda del municipio.

La actuación comenzó tras recibirse un aviso del servicio de emergencias 112 Andalucía alertando de la situación crítica que estaba atravesando el recién nacido. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el domicilio, donde encontraron a los padres sosteniendo al menor, que no respiraba y presentaba un acusado tono azulado debido a la falta de oxígeno.

Minutos de máxima tensión

Ante la gravedad del estado del bebé, los policías decidieron trasladarlo de urgencia al centro de salud de Castilleja de la Cuesta para reducir al máximo el tiempo de respuesta sanitaria.

Durante el trayecto, los agentes le practicaron de forma continuada maniobras de reanimación. Gracias a esta actuación, el menor logró recuperar la respiración y la consciencia en varias ocasiones, aunque sufrió nuevos episodios de apnea antes de llegar al centro sanitario.

Fueron momentos especialmente delicados en los que cada segundo resultó determinante para mantener con vida al recién nacido hasta su llegada a manos del personal médico.

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Carrera contra el tiempo

Una vez en el centro de salud, los sanitarios continuaron de inmediato con la atención asistencial mediante diferentes técnicas y medios especializados.

Finalmente, los profesionales consiguieron estabilizar al bebé y restablecer su respiración de manera efectiva. Posteriormente, el menor fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío para permanecer bajo observación y seguimiento médico.

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Según han informado fuentes policiales, el recién nacido evoluciona favorablemente, se encuentra en buen estado de salud y está fuera de peligro.

El agradecimiento de una familia

La intervención de los agentes fue clave durante los primeros y más críticos minutos de la emergencia, poniendo de relieve la importancia de la coordinación entre los servicios de seguridad y sanitarios, así como la formación de los policías en técnicas de auxilio vital.

Una vez superados los momentos de máxima angustia, los padres del bebé quisieron agradecer personalmente la actuación de los agentes. Especialmente emotivas fueron las palabras del padre del menor, quien resumió el sentir de la familia con una frase cargada de emoción: "Gracias a Dios que lo habéis cogido vosotros".

Los progenitores trasladaron su reconocimiento a los policías por la rapidez, profesionalidad y cercanía mostradas en una situación tan delicada.

Colaboración vecinal

Desde la Policía Local también han querido destacar la ayuda prestada por varios vecinos que se encontraban en la zona y que colaboraron en todo momento para facilitar la actuación de los servicios de emergencia.

Un gesto de solidaridad que contribuyó a que la respuesta fuera lo más rápida posible en una intervención que terminó con el mejor desenlace posible, la recuperación de un bebé cuya vida estuvo en serio peligro durante varios minutos.