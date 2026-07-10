Carlos Plá Valencia, 10 JUL 2026 - 14:28h.

Benavent está condenado a siete años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso Imelsa, la de Thematica

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La Audiencia Provincial de Valencia ha dado 15 días a Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa, extinta empresa pública de la Diputación provincial, y autodenominado 'yonki del dinero', para entrar en prisión y cumplir su primera condena en el caso Imelsa. Una comunicación que llega dos semanas después de que Marcos Benavent fuera absuelto por la pieza del caso Imelsa de los contratos de Cultura.

Benavent estaba este viernes citado en la Audiencia de Valencia para que se le comunicase la firmeza de la sentencia --declarada por el Tribunal Supremo el pasado mes-- que le impuso siete años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso Imelsa, la de Thematica. Tras ello, le ha dado un plazo de 15 días para que ingrese en prisión.

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A su llegada a la Ciudad de la Justicia de València ha afirmado, en declaraciones recogidas por À Punt que afronta el ingreso en prisión "bien" y ha apuntado que "hay gente que está peor, que tiene una guerra, un terremoto o padece una riada". "Es lo que hay", ha sostenido. Fuentes de su defensa han avanzado que en estos 15 días tienen previsto presentar un incidente de nulidad.

Thematica Events

En este primer juicio por la macrocausa de Imelsa quedaron de relieve diferentes irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que el 'yonki del dinero' era titular del 40% de forma encubierta.

El juicio llegó a la Audiencia tras más de seis años desde que se practicaran las primeras detenciones en este procedimiento --en 2014 Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones con las supuestas irregularidades y en enero de 2016 se hicieron los primeros arrestos-- y comprendió varios apartados.

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En concreto, la pieza de Thematica se dividió en cuatro apartados: el de las campañas electorales del PP; la adjudicación del servicio de Bibliobús de los veranos de 2008 y 2009 a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valncia y este mismo servicio para las pedanías en 2010 y para el verano de 2010 --en este último no llegó a promoverse--; el evento Metamorphosis en el MuVIM y la actividad desarrollada en torno a la empresa Berceo Mantenimiento con vistas a un blanqueo de capitales.

Junto a Benavent, también fueron condenados en este primer juicio el administrador de Thematica Events, Rafael García Barat --nueve años y dos meses--; la antigua jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura de Valencia Francisca Tamarit --cinco años de cárcel--; y los administradores de diferentes empresas: Jaime José Úbeda, administrador de la mercantil Bercero --año y medio--; José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez, responsables de sociedades que realizaron facturas por trabajos no realizados --ambos a diez meses--; y José Estarlich --siete meses--.