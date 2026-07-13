Carlos Plá Valencia, 13 JUL 2026 - 07:30h.

Policía Nacional en excedencia y arbitra profesional en la liga femenina, Ainara se mueve como pez en el agua en situaciones de emergencia y eso le atrajo del pilotaje de drones de salvamento

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Desde el 1 de julio, Ainara forma parte del equipo de salvamento de las playas de Sagunto (Valencia). Ella no es socorrista, pero su intervención como piloto de drones de salvamento puede ser decisiva durante un rescate en el mar. "Este trabajo está orientado a salvar vidas y eso es lo que me llamó la atención de este proyecto. Actuar en situaciones de emergencia no es fácil. Es necesario contar con diferentes habilidades y saber mantener la calma en situaciones de estrés", explica Ainara Acevedo, que se ha convertido en la primera mujer en realizar este trabajo en España. "Qué sepamos hasta el momento soy la primera y la única", cuenta orgullosa.

Inquieta por naturaleza, no es la primera vez que abre paso a otras mujeres en profesiones tradicionalmente realizadas por hombres. "Me gusta abrir caminos difíciles", asegura. Durante cinco años ha ejercido como Policía Nacional patrullando las calles en un zeta, una profesión que compaginó con su otra gran pasión, el arbitraje. "Empecé en la universidad. Hace una década que soy árbitro en la Liga F y dado el crecimiento del fútbol femenino decidí coger una excedencia como policía para dedicarme por completo al arbitraje, ya que también estoy en tercera división masculina", explica.

Estando de excedencia como policía llegó a sus manos un curso sobre pilotaje de drones de salvamento. "Mi ámbito natural son las emergencias, me gusta ayudar a las personas, es vocacional, y el proyecto de Salvare, donde me he formado, me llamó mucho la atención porque ellos han desarrollado los drones que se utilizan para el salvamento".

Salvar vidas desde el aire

En los pocos días que vigila desde el aire las playas de Sagunto, Ainara todavía no ha tenido que intervenir en ningún rescate, pero durante la formación realizó numerosos simulacros. "Los drones van equipados con chalecos salvavidas que podemos lanzar a los bañistas que están en peligro. Esto puede marcar la diferencia, porque los socorristas tienen que entrar igualmente al agua a rescatarlos, pero no es lo mismo que la persona tenga ya un chaleco. A lo mejor por unos pocos segundos podemos evitar una desgracia", explica.

En estos casos, mientras los socorristas trabajan en un rescate, los drones siguen vigilando el resto de las playas desde el aire. "A veces ha sucedido que se suelta un chaleco en un sitio y a los pocos segundos hay otro rescate en la otra punta. Entonces el dron es grande, tiene velocidad suficiente y puede cruzar de punta a punta la playa en poco tiempo para intervenir", asegura.

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Unos drones que también se utilizan en labores de prevención. "Al tener una cámara incorporada, ayuda mucho a trabajar en coordinación con el equipo de socorristas. Si por ejemplo ven un objeto flotando a lo lejos sacamos el dron y comprobamos si es una persona", explica.