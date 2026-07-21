El daño se lo produjeron en el hospital al introducirle un tubo para extirparle la vesícula

El SAS indemnizará con 56.000 euros a un paciente en Almería que quedó estéril por no informarle de los riesgos de un tratamiento médico

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Una indemnización de 330.000 euros por una vida que no se debió perder. Vicenta iba a someterse a una colecistectomía, la extirpación de la vesícula. Pero antes sufrió un accidente quirúrgico por la introducción de un tubo con una microcámara para seguir la operación que le provocó una lesión de la arteria aorta abdominal. Una lesión que pasó inadvertida, algo que fue reconocido y asumido por el propio equipo quirúrgico. Ahí estuvo el primer error, según publica El Diario Vasco.

Los cirujanos y el anestesista reconocen que hubo un sangrado de escasa cuantía que se suturó y la operación se llevó a término. Pero la rotura era más grave de lo que se pensaba y solo 10 minutos después de acabarla, la mujer volvió de urgencia al quirófano tras presentar inestabilidad hemodinámic. Los médicos comprobaron entonces que la mujer presentaba una lesión en la arteria aorta de 12 milímetros.

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Entonces se avisó al cirujano vascular para su reparación, pero como señalan los abogados del Defensor del paciente, "inexplicablemente, el cirujano vascular acudió a la 13:15 h, cuando Vicenta ya estaba en asistolia (ausencia total de actividad eléctrica y mecánica del corazón". Ahí estuvo el segundo error y este fue más grave y fatal.

Según la asociación Defensor del Paciente estamos ante "una operación aparentemente sencilla, y la mayoría de las veces transcurren sin incidencias, pero si el cirujano tiene programadas a la misma vez muchas cirugías, el mismo equipo quirúrgico debe atenderlas todas, no hay especialista en cirugía vascular disponible, en este caso, de otras especialidades en otros casos, se les debe llamar y deben acudir al hospital, la desorganización y falta de medios se convierte en un cóctel que termina con la vida de una persona joven que no debía haber fallecido", exponen en un comunicado.

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"No reprochamos que se produjera un accidente quirúrgico, sino que entendemos injustificable el tiempo de demora en la resolución de dicho accidente, en este caso en la no resolución", comentan los abogados.

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Ahora los abogados de la asociación Defensor del Paciente han llegado a un acuerdo con la aseguradora del hospital para conseguir una indemnización de 330.000 euros para la familia Vicente, que solo tenía 56 años.