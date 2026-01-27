Europa Press Valencia, 27 ENE 2026 - 16:23h.

La sentencia considera injustificado el retraso en el diagnóstico de un tumor parpebral maligno al no revisar el resultado de anatomía patológica

Una paciente del Hospital de la Plana de Vila-real, indemnizada con más de 100.000 euros por una negligencia médica

Compartir







La aseguradora del Hospital de Manises (Valencia) indemnizará con 70.000 euros a una mujer que sufrió la amputación del párpado al tratarle un tumor como un orzuelo durante nueve meses. Se trata de un caso de mala praxis médica.

Así se desprende de la sentencia, en la que se informa de un procedimiento civil seguido en el Juzgado de Instancia de Madrid por demanda contra la aseguradora del hospital. Se ha llegado a un acuerdo extrajudicial entre la misma y los letrados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, de los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente.

De esta forma, se ha acordado que la aseguradora indemnice a la paciente por el retraso injustificado en el diagnóstico de un tumor parpebral maligno (carcinoma sebáceo), al no revisar el resultado de anatomía patológica y tratar el tumor como un simple orzuelo.

Se acuerda indemnizar a la paciente en la cantidad de 70.000 euros por la existencia de una mala praxis médica por parte del servicio de oftalmología del Hospital de Manises. La mujer sufrió la amputación del párpado.

Secuelas estéticas y funcionales

Los hechos se remontan a junio de 2022, cuando la paciente, de 38 años en aquel momento, acudió al Hospital de Manises por presentar lo que parecía un orzuelo. Acudió en varias ocasiones a Urgencias y fue diagnosticada de orzuelo externo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En noviembre de 2022 fue intervenida para la extirpación del orzuelo, el cual fue remitido a anatomía patológica del Hospital para su análisis, en cuyo informe constaba el resultado de "carcinoma sebáceao", informe que no fue visto ni consultado por nadie, manteniendo el diagnóstico de orzuelo.

A los cinco meses, la paciente acudió de nuevo al hospital puesto que el supuesto orzuelo le había reaparecido debido a que la anterior extirpación fue inadecuada e incompleta. Se puso nuevamente a la paciente en lista de espera para la exéresis, programando la intervención cuatro meses después.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El 11 de agosto de 2023, antes de la intervención, a la vista de la impresión de la lesión, decidieron biopsiar primero el nódulo, con la confirmación del diagnóstico de carcinoma sebáceo, que estaba en el informe de anatomía patológica de 17 de noviembre de 2022 y que nadie consultó. Finalmente fue remitida a Oncología, donde se le realizó amputación completa del párpado derecho, lo cual se podría haber evitado.

La amputación le ha ocasionado graves secuelas estéticas y funcionales, pues no puede cerrar el ojo, sufre lagrimeo continuo, empeoramiento de visión, imposibilidad de realizar las actividades que realizaba antes, imposibilidad de maquillarse, y aumento de posibilidad de recidiva y peor pronóstico del cáncer, lo cual le genera una gran ansiedad e incertidumbre.