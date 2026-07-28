Carlos Plá Valencia, 28 JUL 2026 - 05:30h.

El nuevo Plan Director de Seguridad Vial de Valencia ha incorporado estos semáforos para reducir los siniestros a la mitad en la ciudad hasta 2030 y disminuir las víctimas más graves

Usar el móvil en un semáforo en rojo: la multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos

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Con el objetivo de reducir hasta en un 50% los accidentes de trafico, principalmente aquellos con víctimas graves, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado su nuevo Plan Director de Seguridad Vial 2026-2030.

Entre las medidas que se van a poner en marcha, destaca la instalación de diez semáforos con inteligencia artificial en puntos conflictivos de la ciudad que permitirán detectar y sancionar a los conductores que se salten el disco en rojo o un paso de cebra, pero, además, cuentan con la tecnología necesaria para cazar a aquellos que hablen por el teléfono móvil mientras conducen o que lo hagan sin el cinturón de seguridad, a los que superen los límites de velocidad o hagan cambios irregulares de carril.

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Unos semáforos, que ya se han instalado recientemente en Pamplona, tras superar el proceso de homologación del Centro Español de Metrología. Una de las principales novedades de estos semáforos es su tecnología, que cubre un rango de velocidades que va desde los 10 km/h hasta los 320 km/h y que permite detectar las infracciones en los distintos carriles de vía, en lugar de limitarse a un único carril. Además cuentan con una cámara a color y un sistema de control de matrículas integrado.

Reducir la siniestralidad

El nuevo Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de Valencia se propone reducir los siniestros en un 20% este año, en un 30% en 2027, y en un 40% en 2029. El objetivo es bajar a la mitad los accidentes que se registran en estos momentos, y en especial los más graves, reduciendo a su vez las víctimas.

Para alcanzar este propósito ya se han instalado en las calles de la ciudad seis nuevos radares informativos, se ha prohibido aparcar en los seis metros anteriores a los pasos de peatones, o la eliminación de la fase ámbar intermitente en determinadas intersecciones, entre otras medidas.