Carlos Plá Valencia, 25 JUL 2026 - 15:11h.

El cinemómetro situado en el kilómetro 326 de la A-7 en el 'bypass' a la altura de La Canyada (Paterna) cazó a 90.766 conductores y el de la CV-905 en Alicante puso 72.557 denuncias

Llegan nuevos radares rotatorios con IA a España: detectan si se usa el móvil conduciendo e infracciones en ambas direcciones

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Los radares de la Dirección General de Tráfico marcaron en nuevo récord de recaudación con casi 250 millones de euros, según recoge el informe publicado en la web de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

A la cabeza se sitúa un cinemómetro situado en Valencia, más concretamente en el kilómetro 326 de la A-7 en el 'bypass' a la altura de La Canyada (Paterna), donde el límite de velocidad es de 120 km/h, al encontrarse en un tramo general de autovía. Un radar que no es nuevo, lleva instalado en el mismo punto desde 2005, aunque en 2024 estuvo inactivo, y que el pasado año puso una multa cada seis minutos, en total 90.766 denuncias.

En segundo lugar, con 18.000 multas menos, encontramos un radar que lleva activo solo desde julio de 2024 en el km 7 de la CV-905, en Alicante. En total, en 2025 fue el responsable de 72.557 denuncias.

Con estos datos, no es de extrañar que la provincia donde más recauda por multas la DGT sea Valencia con 18,9 millones de euros, seguida de Madrid (17,9 millones de euros) y Cádiz (16,5 millones de euros).

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Solo 50 radares concentran más de 1.3 millones de denuncias

La gran sorpresa que se extrae del informe radica -según AEA– en la extrema eficiencia de un pequeño grupo de cinemómetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 concentraron 1.342.285 denuncias.

Por detrás de los más "multones" de Valencia y Alicante, se encuentran otros radares "cazadores" que no dejan de sumar miles de denuncias, como el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, "consolidando un modelo que genera tantas dudas entre los conductores como ingresos en las arcas públicas", señalan desde la AEA.

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La velocidad sale cara

El exceso de velocidad supone un importante roto en el bolsillo de los conductores en España. Durante 2025, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 euros, lo que representa un nada desdeñable incremento del 14% respecto al año anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores AEA.

Según la asociación, este importante incremento no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT. "La maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país, sin contar con las impuestas en el País Vasco y Cataluña, donde esta competencia está transferida a la comunidad autónoma”, señalan desde la AEA.