Las autoridades que investigan la causa del incendio que ha arrasado miles de hectáreas en Vall d'Uixó apuntan a que podría ser intencionado

Las devastadoras imágenes grabadas por un piloto de helicóptero del paisaje de Vall d'Uixó arrasado por el fuego

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que las investigaciones que está llevando a cabo el Seprona de la Guardia Civil para esclarecer las causas del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) apuntan que podrían ser intencionadas.

La delegada ha hecho estas declaraciones tras la reunión de coordinación de seguridad con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto preguntada por la investigación sobre el fuego que se inició el 25 de julio y que se dio por estabilizado el 31 de agosto tras calcinar 9.568 hectáreas.

Bernabé ha señalado que el Seprona tiene ubicados dos focos de inicio del fuego en un espacio cercano y ha añadido que siguen abiertas las líneas de investigación propias "de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas".

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado que el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que se encuentra estabilizado desde el pasado viernes, podría darse por controlado entre este lunes y el martes.

Todas las unidades que trabajan en el incendio

Este lunes están en la zona del incendio tres unidades forestales de la Generalitat, dos brigadas rurales de actuaciones forestales de los Bomberos de la Diputación de Castellón y dos brigadas forestales de Bomberos de Valencia.

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Los trabajos se están coordinando ahora desde el Puesto de Mando Avanzado que se ha desplazado desde la Vall d'Uixò hasta Eslida. El conseller ha agradecido el trabajo "magnífico" realizado por todos los servicios de emergencias y ha destacado la "colaboración de toda la ciudadanía y de todas las administraciones".

El incendio declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó cumplía este sábado una semana y se encuentra estabilizado tras quemar 9.568 hectáreas con un perímetro de 89 kilómetros. Los vecinos de los dos últimos municipios que estaban desalojados, Artana y Eslida, ya pudieron volver a sus casas. El municipio más afectado ha sido Artana, con 3.160 hectáreas calcinadas, de las cuales 2.705 son hectáreas forestales y el incendio ha afectado a un 12% del Parque Natural de la Sierra de Espadán.