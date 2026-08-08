Iria Sebastià Valencia, 08 AGO 2026 - 20:01h.

Las motos se venden en la plataforma de segunda mano por 17.000 euros cada una, con 6.000 y 9.000 kilómetros e ITV recién pasada.

Tres motocicletas 'versión police' del dispositivo de seguridad de 2006 del papa Benedicto XVI en València a la venta en Wallapop

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Wallapop es conocido por vender objetos de todo tipo, pero aún así, no deja de resultar llamativo tropezar con un pedazo de la historia de la ciudad: tres motocicletas Harley-Davidson Road King que formaron parte del dispositivo especial de escolta al papa Benedicto XVI durante su visita a València en el año 2006.

Las unidades en oferta corresponden a la "versión police" y mantienen intacto su equipamiento original de época, incluyendo el sistema de luces, la sirena y los distintivos del cuerpo policial. Según detalla el vendedor en la plataforma de compraventa, los tres vehículos han permanecido resguardados en garaje, funcionan correctamente y casi no han rodado, se encuentran entre los 6.000 y los 9.000 kilómetros.

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Ocasión para coleccionistas

El precio fijado en la plataforma es de 17.000 euros por unidad si se adquieren por separado, aunque el lote completo se reduce a 15.000 euros cada una, con margen de negociación. El anuncio precisa que las tres motocicletas se entregan con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) recién superada y con una validez de dos años.

Esta curiosa publicación ya ha superado las 4.500 visualizaciones y acumula más de 250 usuarios que la han marcado como favorita. La oferta se plantea como una pieza de interés para coleccionistas del mundo del motor o para aficionados que busquen adaptarlas para circular legalmente por la calle.

Sin embargo, no se trata de una operación de segunda mano convencional. Para poner en circulación estas motocicletas será indispensable retirar la rotulación con el nombre de "Policía Local" y las luces azules.

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Un trozo de historia

El despliegue policial organizado con motivo de la visita de Benedicto XVI en julio de 2006 movilizó a unos 8.000 efectivos de diversos cuerpos de seguridad bajo la coordinación del Ministerio del Interior, con el objetivo de velar por la seguridad del pontífice y de más de un millón de asistentes al V Encuentro Mundial de las Familias.

Las tres Harleys puestas a la venta forman parte de un lote de ocho vehículos adquiridos en su momento por el Ayuntamiento de València, bajo la alcaldía de Rita Barberá, por 82.900 euros. Tras la cita papal, una unidad pasó a fondos del Museo de la Policía Local de València, otra sufrió una avería durante el dispositivo y las seis restantes salieron a subasta pública en 2018 a un precio de salida de 8.900 euros por unidad. En esta plataforma de segunda mano, podemos encontrar incluso vehículos que participaron en una cita histórica.