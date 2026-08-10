Iria Sebastià Valencia, 10 AGO 2026 - 19:31h.

Aún quedan por planificar los detalles de un complejo traslado, que deberá garanitzar la seguridad de los animales

Las belugas del acuario Marineland, en las cataratas del Niágara, cerró en 2024 y una treintena de ballenas belugas quedaron atrapadas dentro

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El acuario Marineland, situado junto a las emblemáticas cataratas del Niágara en Ontario (Canadá), cerró sus instalaciones en 2024 asfixiado por problemas financieros. El propio parque llegó a advertir el pasado mes de octubre de que se vería obligado a sacrificar a los animales si no se tramitaba de forma urgente su realojo en otros centros de mantenimiento bajo cuidado humano. A partir de hoy, el acuario valenciano asumirá el traslado del grupo de cetáceos que corría riesgo de ser sacrificado en Ontario tras el veto de Canadá a su exportación a un parque temático en China.

Destino internacional

El reparto final distribuirá a los ejemplares entre cinco recintos acreditados: cuatro ubicados en Estados Unidos (Georgia, Chicago, San Diego y San Antonio) y uno en España. Mientras 28 belugas se quedarán en norteamérica, dos de ellas cruzarán el océano Atlántico para integrarse en las instalaciones del Oceanogràfic de Valencia.

Antes de emprender el viaje, los animales marinos deberán superar un protocolo de evaluación veterinaria por parte de expertos canadienses. De forma paralela, personal especializado desplazado desde los acuarios de acogida supervisará sobre el terreno la salud de las ballenas y coordinará la logística del traslado.

Un final feliz

La resolución de la crisis llega más de ocho meses después de que el Ejecutivo de Canadá denegara la pretensión inicial de Marineland de vender y trasladar las 30 belugas al Reino del Océano Chimelong, un megaparque marino ubicado en China.

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La ministra de Pesca y Océanos canadiense, Joanne Thompson, justificó la negativa amparándose en la ley aprobada por el país en 2019. Dicha normativa prohíbe expresamente mantener cetáceos en cautividad con fines comerciales o emplear a estos animales en espectáculos de entretenimiento.