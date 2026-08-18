Agencia EFE 18 AGO 2026 - 11:44h.

El supuesto autor accedió a una finca del municipio de La Vall d'Alba y, una vez en su interior, forzó varias jaulas y decapitó un total de 104 aves

Al detenido, quien ya ha sido puesto a disposición judicial, se le acusa de un delito de robo con fuerza y un delito de maltrato animal

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La Guardia Civil ha detenido en el municipio de La Vall d'Alba, en Castellón, a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza y un delito de maltrato animal por decapitar 80 codornices y 24 palomas y sustraer una parte de las aves.

El hombre mató y robó las aves de una finca

Según han detallado este martes, los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cuando el supuesto autor accedió escalando a una finca de la localidad castellonense. Una vez en su interior, el hombre forzó varias jaulas, causando la muerte mediante decapitación de un total de 104 aves.

Además, la persona investigada aprovechó en el momento de su huida para sustraer parte de estas aves que se encontraban en el interior de la finca.

Los agentes de la Guardia Civil de Vilafamés iniciaron las correspondientes investigaciones al momento de conocer lo ocurrido. También realizaron diversas gestiones con el objetivo de esclarecer de lo ocurrido, las cuales permitieron identificar y detener al presunto responsable.

El detenido, junto con la documentación del caso, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.