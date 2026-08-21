Iria Sebastià Valencia, 21 AGO 2026 - 07:30h.

La estructura utiliza la fuerza de la palanca y espartines, logrando extraer un aceite que aún conserva como recuerdo

El sueño de un albañil, esculpido en piedra y madera en una localidad de 271 habitantes

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A Ximo siempre le rondó la misma idea por la cabeza mientras trabajaba entre andamios y ladrillos. Entender cómo se sujetan las cosas de verdad terminaron por alimentar un deseado sueño: construir con sus propias manos una prensa romana de aceite. Quería un trozo de la historia, una máquina real, pesada y capaz de funcionar exactamente a como lo hacía hace dos milenios. En Torás, una pequeña localidad de Castellón de tan solo 271 habitantes, su proyecto fue tomando forma poco a poco, a base de paciencia y muchas horas de dedicación.

A la antigua usanza

La estructura que hoy tiene Ximo en su casa es una pieza singular en toda la provincia de Castellón. Se trata de un mecanismo de palanca similar al que utilizaban las antiguas villas romanas, un diseño que aún sobrevive de forma en algunos puntos aislados de Teruel o en yacimientos arqueológicos de la península. En algunos puntos de la localidad, también se pueden ver en los muesos como L'Alcora o Altura, pero son históricas y con diferentes formas. En el funcionamiento, la pasta de oliva se coloca sobre los tradicionales espartines y la gran viga de madera ejerce la presión necesaria para exprimir el fruto sin más ayuda que la propia física. "Cuanto más larga sea la viga, más cantidad de aceite puedes sacar", explica el propio Ximo .

Una pieza única

A pesar del esfuerzo que supuso levantar la obra, la prensa solo ha entrado en funcionamiento en dos ocasiones. "Y tanto que ha funcionado, saqué litros de aceite para embotellar", relata el albañil. De aquellas dos prensadas conserva hoy unos litros de aceite guardados como un recuerdo en su casa. Un sueño hecho más que realidad y prueba de que el trabajo y la pasión, pueden devolverle la vida a la historia.