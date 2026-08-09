Raquel Noya Pontevedra, 09 AGO 2026 - 04:30h.

O Porriño transformará el puente de As Amíndoas en un paso peatonal y musealizará el espacio

La actuación permitirá rescatar un elemento histórico oculto durante años y darle el valor que merece

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Durante siglos fue una pieza clave del camino romano entre Astorga y Braga; con el tiempo quedó oculto bajo capas de hormigón y asfalto hasta prácticamente desaparecer de la vista; y ahora, O Porriño quiere devolver a la Ponte das Amíndoas su imagen original y poner en valor el trazado romano del que formaba parte.

El Concello pontevedrés asegura en su canal oficial de internet que prepara un proyecto para restaurar y musealizar este puente romano, que durante años quedó integrado en una infraestructura contemporánea que modificó por completo su apariencia. La actuación permitirá retirar esas capas de cemento y hormigón añadidas y recuperar un elemento patrimonial que, según el Ayuntamiento, podría revelar también parte del trazado de la antigua vía romana que conectaba O Porriño con As Gándaras y Pontellas.

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El alcalde, Alejandro Lorenzo, define la intervención como “uno de los proyectos más ilusionantes e importantes” para el municipio porque permitirá “recuperar y mantener nuestra historia” y convertir un espacio actualmente condicionado por las inundaciones en una nueva zona verde para los vecinos.

Un puente romano escondido bajo las obras modernas

La Ponte das Amíndoas es uno de los elementos históricos que todavía conserva la huella de la presencia romana en la zona, pero su valor quedó desdibujado por las sucesivas actuaciones realizadas durante el último siglo. El paso del tiempo y las necesidades de movilidad hicieron que el puente acabara cubierto por materiales modernos, quedando integrado en una vía de circulación que ocultaba buena parte de sus características originales.

Ahora, el proyecto plantea eliminar esas intervenciones para recuperar su aspecto y devolverle el protagonismo dentro del paisaje. Además, los técnicos estudiarán la posibilidad de localizar restos de la antigua vía romana asociada al puente, que formaba parte de la ruta que unía las actuales localidades de Astorga y Braga. La intención del Concello es que la infraestructura deje de estar destinada al tráfico rodado y vuelva a convertirse en un elemento histórico accesible para los peatones.

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Del tráfico a un recorrido para conocer el patrimonio

La recuperación del puente irá acompañada de un cambio importante en su uso. La Ponte das Amíndoas se convertirá en un paso peatonal, mientras que los vehículos circularán por una nueva vía paralela. El objetivo, según informan, es que el puente deje de ser una infraestructura más dentro de la carretera y vuelva a funcionar como un elemento patrimonial integrado en su entorno.

La actuación incluye además la musealización del espacio para explicar su origen y su importancia dentro de las comunicaciones romanas de la época, algo que contribuirá a poner en valor el monumento histórico. “Se trata de recuperar y mantener nuestra historia”, defendió el alcalde durante una visita al lugar junto a la arquitecta municipal y el equipo encargado de redactar el proyecto.

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Un nuevo espacio verde para una zona castigada por las inundaciones

La recuperación histórica forma parte de un proyecto más amplio que pretende transformar completamente el entorno de As Amíndoas. Además de restaurar el puente, la actuación contempla aumentar la capacidad de desagüe del río para reducir las inundaciones que cada invierno afectan a esta zona. Actualmente, el espacio está catalogado como inundable, lo que limita su uso y provoca problemas durante los episodios de lluvias intensas.

Además, el plan prevé crear un parque fluvial con acceso al río y una nueva conexión peatonal entre Torneiros y el casco urbano de O Porriño. De esta forma, el Concello busca recuperar un espacio natural degradado y convertirlo en una zona de uso ciudadano, con más zonas verdes y una mejor conexión entre diferentes áreas del municipio.

Patrimonio, naturaleza y adaptación al cambio climático

El proyecto combina la recuperación de un elemento histórico con medidas ambientales destinadas a mejorar la respuesta del territorio ante fenómenos meteorológicos extremos. La actuación apuesta por renaturalizar el río Louro y aplicar soluciones basadas en la naturaleza frente a las tradicionales canalizaciones de hormigón. La finalidad es reducir el impacto de las crecidas, proteger zonas próximas como Atios y recuperar el valor ecológico del entorno.

Precisamente por este enfoque, el proyecto cuenta con financiación de fondos europeos FEDER, que apoyan iniciativas relacionadas con la adaptación al cambio climático, la recuperación de espacios naturales y la protección del patrimonio.