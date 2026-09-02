Carlos Plá Valencia, 02 SEP 2026 - 07:30h.

Vecinos descontentos con los servicios y recursos que reciben desde el Ayuntamiento de Orihuela han creado un partido que tiene como objetivo la segregación

la población fija de Orihuela Costa no ha dejado de crecer, una evolución que no se ve reflejada en los presupuestos municipales

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Hace cuatro años un grupo de vecinos de Orihuela Costa (Alicante) hartos del abandono que aseguran que sufren del Ayuntamiento de Orihuela fundaron el Partido Independencia Orihuela Costa (PIOC) para avanzar hacia la segregación y constituirse como municipio. "Ya nos hemos cansado de que no se cuiden las calles y los jardines, de la falta de servicios como la Policía, la sanidad o la educación. Esto es un desastre", afirma Román Jiménez, presidente del PIOC.

Con el paso de los años y especialmente en las últimas décadas la población fija de Orihuela Costa no ha dejado de crecer. "Nosotros actualmente somos 31.000 habitantes, mientras que en Orihuela son 32.000 más unos 22.000 de la veintena de pedanías que tiene. Pero si tenemos en cuenta la evolución de la población de los últimos años en una década vamos a ser 60.000 habitantes, colocándonos por encima de Orihuela", asegura Román.

Una evolución que no se ve reflejada en los presupuestos municipales. "Si nosotros aportamos el 60 % de los ingresos al ayuntamiento y recibimos como mucho el 30 %, pues llega un momento en que te cansas", explica el presidente del PIOC, que "tenemos un ambulatorio que se construyó cuando éramos 10.000 habitantes, el último colegio que se abrió está en barracones y hay 600 chavales a la espera de conseguir una plaza. No tenemos centro cultural y en Orihuela van a construir el tercero. La basura se recoge cuando se recoge. Como ejemplo de la ineficacia del ayuntamiento, hace tres años que estamos peleando para que hagan un baño para minusválidos en el centro donde está la oficina del consistorio y sigue sin hacerse".

Independencia económica

Más allá del sentimiento de identidad, los vecinos de Orihuela Costa se han fijado como primer objetivo la independencia económica para poder elegir el futuro de su municipio. "Queremos estar dentro del gobierno y parar esta sangría económica y eso tardará entre uno y cinco años, que es el plazo que nos fijamos para conseguir suficientes concejales para que nuestro dinero se invierta en nuestra ciudad".

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El siguiente paso fijado en la hoja de ruta de los dirigentes del PIOC, formado tanto por españoles como por muchos de los ciudadanos extranjeros de diferentes países europeos que residen en el municipio, es la independencia real. "Esta se perfilará cuando superemos los 45.000 habitantes empadronados dentro de unos cuatro años y dentro de ocho creemos que estaremos en unos 60.000 empadronados y Orihuela Costa será una ciudad con todos los servicios y el tema legal vendrá por si solo", explica Román Jiménez.

Por el momento, ya han iniciado el proceso del expediente de segregación, necesario para alcanzar una futura independencia. "Por ahora tenemos alrededor de 4.000 firmas. Sabemos que lo van a rechazar porque siempre lo rechazan y porque viven la vida alegre con nuestro dinero. Pero nos tienen que responder motivadamente al expediente. Una vez tengamos el archivo y los informes de las respuestas, con los concejales que tengamos en el consistorio presentaremos el segundo expediente de segregación y al final van a tener que llegar a un acuerdo con nosotros", afirma.

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Como ejemplo a seguir tienen la independencia conseguida por Pilar de la Horadada en 1.986 respecto de Orihuela. "Tardaron 23 años en conseguirla, pero ahora le preguntas a cualquier vecino y nadie querría volver a estar dentro de Orihuela, eso es lo que queremos nosotros y lo que vamos a conseguir", asegura Román Jiménez.