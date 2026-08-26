Manuel Pimentel Granada, 26 AGO 2026 - 19:30h.

Almuñécar dispara su población desde los 27.500 habitantes censados a más de 100.000 durante la época estival

El alcalde plantea un debate nacional para que el Estado para pedir más financiación del Estado a los municipios con masificación turística en verano

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Las costas de Andalucía viven cada verano un importante aumento de su población, ya sea por la llegada de turistas o de vecinos de la capital que se trasladan a residir cerca de la playa en segundas residencias durante las vacaciones.

En Granada, Almuñécar es uno de los principales destinos turísticos de la Costa Tropical. Sus calles, tranquilas durante el invierno con una población censada de 27.544 habitantes, se preparan para recibir a una marea humana que supera los 100.000 residentes durante los meses de julio y agosto, casi el cuádruple. Un fenómeno que se repite año tras año y que supone un desafío logístico a la vez que una inyección económica para muchos negocios.

La clave de esta imparable transformación demográfica reside en el atractivo de sus playas, su clima privilegiado con más de 300 días de sol al año y la calidad de sus servicios. Según datos del Patronato de Turismo, en 2024 la ocupación hotelera entre julio y septiembre alcanzó casi el 80% de media, un 2% más que el año anterior. Unas cifras que consolidan el crecimiento de la localidad.

El Ayuntamiento pide un cambio en la financiación estatal

Sin embargo, esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Almuñécar a pedir un cambio en los modelos de financiación de los municipios turísticos, que solo tiene en cuenta el número de habitantes registrados en el censo.

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El alcalde del municipio, Juan José Ruiz Joya, asegura en declaraciones a GranadaDigital que durante los meses estivales tienen que hacer frente a un "esfuerzo económico muy importante", ya que este aumento de población implica el aumento de la demanda de servicios como la recogida de basuras, limpieza de calles, vigilancia de las playas o refuerzos de los servicios de seguridad.

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"No es justo que los municipios turísticos tengamos que soportar esos gastos", afirma el edil quien ha dejado claro que no se trata de openerse al turismo. "Recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos" pero incide en que "para dar el mejor servicio posible, hacen falta recursos", asegura.

Cuantificar los recursos

Para abordar esta llegada de visitantes, el alcalde de Almuñécar pone sobre la mesa monitorizar el número de pernoctaciones registradas en hoteles y alojamientos, el aforo de las plazas turísticas o la ocupación estimada en segundas residencias.

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También, variables como el consumo de agua o el volumen total de residuos urbanos recogidos. De esta manera, según Rioz Joya, resultaría más eficaz llevar un control de las personas a las que se atiende con los servicios municipales, cuyo coste se dispara exponencialmente durante estos meses.

Memoria económica

El desbordamiento durante la temporada alta del verano no es un fenómeno exclusivo de la Costa Tropical Granadina. Otras localidades tensionadas como Nerja o Torremolinos, en Málaga, o Chipiona, en Cádiz, se enfrentan cada año al mismo quebradero de cabeza; gestionar en pocas semanas la afluencia de miles de residentes temporales que no están inscritos en el censo.

El alcalde sexitano lidera así la reclamación para conseguir poner sobre la mesa un debate nacional y pedir más financiación para los municipios turísticos españoles.

Por el momento, Almuñécar está llevando a cabo medidas como la elaboración de una memoria económica que refleja el sobrecoste que supone atender el aumento de la demanda de servicios públicos durante el verano.

Lo que pretende el Consistorio es demostrar los gastos extra que hay detrás de esa crecida y la presión que supone para las arcas municipales, con el objetivo de exigir un modelo de financiación que se adapte a sus necesidades.