Puri Ruiz 02 SEP 2026 - 07:15h.

El nuevo monarca noruego tuvo, al menos, cuatro relaciones conocidas: tres fueron con mujeres de su país, y una más con una estadounidense cuya identidad se desconoce

Haakon y Mette-Marit ya son reyes de Noruega y su hija Ingrid la nueva princesa heredera: así queda la sucesión tras la muerte de Harald V

Compartir







Tras el fallecimiento, el pasado 28 de agosto, de Harald V, su hijo ya ocupa el trono como Haakon VIII, un nombre cargado de simbolismo. Se inicia así una nueva etapa en la monarquía noruega, donde Mette-Marit asciende al cargo de reina consorte, que hasta el viernes ocupaba su suegra, Sonia. Se da la circunstancia de que tanto la una como la otra proceden de familias no aristocráticas. Haakon eligió como esposa a una plebeya, pero ¿qué otras parejas tuvo el actual monarca antes de contraer matrimonio? Repasamos el historial amoroso de su juventud.

Su primera novia oficial, una artista plástica

La primera novia oficial de Haakon fue Cathrine Knudsen. Hija de un arquitecto y miembro de la burguesía acomodada de Oslo, el entonces príncipe la presentó formalmente en sociedad en torno a 1993, cuando tenía 20 años. Knudsen se integró pronto en los círculos de Haakon, y algunas de sus reuniones de amigos incluían a otro joven heredero: el rey Felipe VI, quien siempre ha estado muy unido a su homólogo noruego.

Rompieron en 1995 de forma amistosa. Desde entonces, Cathrine inició distintos proyectos y terminó dedicándose al arte. Tiene su propio taller de cerámica, es también pintora y expone en las mejores galerías del país. Se casó con un empresario, Lars Jacob Tynes, y residen en uno de los barrios residenciales de la capital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Celina Midelfart, la novia de Haakon… que también lo fue de Trump

Después de Cathrine, Celina Midelfart ocupó brevemente el corazón del monarca. En 1995, tras la ruptura con su primera novia, salieron a la luz las imágenes del romance entre ambos. Hoy, Celina es la heredera y presidenta de Midelfart AS, uno de los grandes imperios escandinavos en el ámbito de la salud y la belleza, además de formar parte del consejo de administración de alguna multinacional.

Formada en escuelas como la London School of Economics y la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, hoy está casada con el inversor Olav Trøim, una de las grandes personalidades financieras del país. Con él tiene un hijo. Pero en el currículum amoroso de Celina figura otro personaje bien conocido: Donald Trump. Tras su romance con Haakon, la empresaria estuvo con el hoy presidente de Estados Unidos hasta que este, en 1998, conoció en un evento de Victoria’s Secret a la modelo eslovena Melania Knauss, la actual primera dama.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una meteoróloga y una estadounidense anónima antes de conocer a Mette-Marit

En la biografía oficial de Haakon que se publicó a finales de 2023, el nuevo rey habló de la ruptura que vivió con Mette-Marit antes de anunciar su compromiso, pero también de un romance con una joven estadounidense cuya identidad ha permanecido en el más estricto de los secretos. Sabemos que coincidió con su estancia en el país norteamericano, mientras se formaba en la Universidad de Berkeley, en California.

De quien sí tenemos más información fue de Siri M. Kalvig, una meteoróloga con la que estuvo entre los años 1998 y 1999. Kalvig era uno de los rostros más conocidos de la televisión noruega de aquella época, lo que de algún modo conecta con el romance de nuestros actuales reyes. En aquel caso, sin embargo, esa historia no llegó a buen puerto.

Hoy, Siri se ha convertido en uno de los grandes referentes de las tecnologías limpias y de la lucha contra el cambio climático. Es toda una autoridad en energía eólica marina y sostenibilidad. Casada con el inversor y empresario Kiell-Inge Torgersen, ha sido con él madre de tres hijos. Residen en Stavanger, al sur del país.