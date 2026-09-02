Iván Sevilla 02 SEP 2026 - 06:30h.

Las cucarachas aparecen en dormitorios, consultas y zonas comunes sin que haya "un control eficaz" de la plaga

"Las trampas y tratamientos puntuales no sirven, hay que buscar el origen y eliminar los focos", aseguran desde CSIF Sanidad Málaga

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MálagaUna plaga de cucarachas ha vuelto a manifestarse en el centro de salud del municipio de Torre del Mar (Málaga) y desde el CSIF piden una solución porque "son varios años ya, no es puntual".

Ya que los remedios probados no surten efecto, al tratarse de un problema reiterado, reclaman impulsar otras actuaciones. Este caso nos recuerda al del centro cívico malagueño que cerraron por estos insectos, entre otros motivos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha alertado a la gerencia del Área de Gestión Sanitaria de la Axarquía para que se actúe de forma inmediata, pues "la situación se viene repitiendo" desde tiempo atrás.

Eso denuncia Lydia García, delegada CSIF Sanidad Málaga, quien añade: "No ha aparecido ahora, las cucarachas se ven en diversas áreas. Creemos que llegados a este punto, las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes".

Cucarachas en dormitorios, consultas de pacientes y la cocina

Las zonas infestadas por estos insectos son dormitorios, consultas de pacientes, la cocina o zona de estar y otros espacios comunes del centro sanitario. Sin que haya "un control eficaz" de la plaga.

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Incluso se localizaron numerosos ejemplares en el interior de la campana extractora de humos, detallan desde el sindicato. Todo ello convierte las instalaciones en un "entorno potencialmente insalubre".

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E "incompatible con unas condiciones de trabajo adecuadas y con la prestación de una asistencia sanitaria segura y digna a la población", advierten desde el CSIF tras lanzar un comunicado el 31 de agosto.

Recuerdan que tales condiciones higiénico-sanitarias deficientes e inadmisibles “podrían suponer una exposición indirecta de los trabajadores y usuarios a microorganismos u otros agentes biológicos transportados mecánicamente por estos insectos”.

"Hay que buscar el origen y eliminar los focos", cree Lydia García

"Seguir poniendo trampas o realizar tratamientos puntuales cada vez que se detecta este problema no sirve. Hay que buscar el origen de la plaga de cucarachas, eliminar los focos y revisar las posibles vías de entrada", propone Lydia García.

Eso es clave para identificar por dónde se cuelan al centro de salud, en qué puntos se refugian e incluso se reproducen unos insectos que suelen habitar huecos oscuros, cálidos y húmedos.

El sindicato deja claro que "no consta" que se haya intervenido en esas líneas. También reclama corregir las deficiencias de limpieza y el mantenimiento de las instalaciones para prevenir plagas así.

Aunque las cucarachas no se consideran por sí mismas agentes biológicos, según el RD 664/1997, sí pueden transportar bacterias y contaminar superficies, un riesgo que debe evaluarse con especial rigor en un centro sanitario.

En cuanto a los restos que dejan al vivir y desplazarse en una zona (excrementos, piel mudada, saliva, fragmentos de su cuerpo, etcétera), todo esto puede causar alergias o algunos problemas respiratorios.

"No es razonable, se debe erradicar el problema de forma definitiva"

La delegada sindical reitera que no se puede olvidar ni obviar que la situación se está viviendo en un lugar donde trabajan profesionales sanitarios "que atienden a gran cantidad de pacientes" cada día.

Insiste en que "no es razonable que tengan que convivir con una situación" así, por lo que pide una solución "integral y actuaciones que permitan erradicar el problema de forma definitiva".

Es la administración pública la que tiene la responsabilidad de proteger la salud de la plantilla y garantizar unas instalaciones seguras, por lo que CSIF ha exigido que se revise de inmediato la evaluación de riesgos.

Además, solicita al área correspondiente y dependiente del Servicio Andaluz de Salud que informe de las acciones que se lleven a cabo a todos los empleados y representantes del centro de salud de Torre del Mar.