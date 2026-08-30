Iván Sevilla 30 AGO 2026 - 15:00h.

"Nadie conoce mejor las calles que quien las habita", justificó el concejal Joan Mata sobre la iniciativa en Oliva, Valencia

"Es un rasgo que da personalidad a la ciudad, la identifica y singulariza", recordó el edil sobre el diseño de los paneles olivenses

Compartir







ValenciaLas históricas cerámicas donde se puede leer el nombre asignado a las calles de Oliva (Valencia) serán renovadas y, para ello, el Ayuntamiento pide la colaboración vecinal: "Será de gran ayuda".

Eso mismo dijo el concejal de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, Joan Mata, acerca de esta curiosa iniciativa que solicita a las distintas asociaciones de vecinos de los barrios que informen sobre el estado de las placas.

PUEDE INTERESARTE Encuentran en Gandía a la bebé intoxicada por cocaína y sustraída por su padre gracias a la colaboración ciudadana

El objetivo no es sustituir todas las del municipio, sino solo las que estén rotas o en mal estado. Con el fin último de mejorar la imagen urbana olivense, según ha apuntado el consistorio.

"Nadie conoce mejor las calles que quien las habita"

Para este proyecto de revisión y renovación, cree que la forma más eficiente es contar con la participación ciudadana. "Nadie conoce mejor las calles que quien las habita", argumentó el edil.

Con la intención de "detectar todas las necesidades" que tengan los paneles cerámicos instalados, desde el Gobierno local reiteran que las intervenciones se limitarán exclusivamente a cambiar los que estén deteriorados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta el 30 de septiembre, las asociaciones vecinales pueden enviar sus sugerencias indicando la localización exacta de los plafones dañados. Deben remitirlas al correo electrónico alcaldia@oliva.es con el asunto "plafón calle".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Ayuntamiento de Oliva ha recordado que el modelo unificado de rotulación de las calles fue impulsado por el exalcalde Salvador Cardona Miralles en septiembre de 1961. Así figura en los archivos municipales.

"Es un rasgo que singulariza e identifica a la ciudad", asegura Mata

Precisamente la nueva Casa de la Cultura de la localidad se va a inaugurar el 12 de septiembre con el nombre de aquel regidor. Impulsó el proyecto que otorgó unas características específicas a los paneles.

Algo que va a perdurar, a pesar de las renovaciones. "Nuestra voluntad es mantener el modelo actual de rótulo, garantizando la uniformidad en la ciudad y núcleo histórico de la playa", aseguró Joan Mata.

"Así se conservará uno de los tantos rasgos que dan personalidad a Oliva, que la singulariza e identifica. Cualquier vecino atento, viva donde viva, ve un panel cerámico de una calle y reconoce de inmediato que es de aquí", añadió.