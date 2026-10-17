Iván Sevilla 17 OCT 2026 - 18:45h.

El joven murió tras una colisión entre su moto y un coche en el que viajaba Sira Martínez, hija del entrenador Luis Enrique

"Paco siempre formará parte de nuestra familia, su recuerdo permanecerá siempre", expresaron desde Obrint Camins 4x4

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ValenciaLos miembros de Obrint Camins 4x4 han homenajeado en Oliva (Valencia) a Paco, el motorista fallecido en un accidente de tráfico en el que se vio implicado un coche. En su interior viajaba Sira Martínez, hija del técnico Luis Enrique.

La trágica muerte del joven se produjo en un siniestro vial que sucedió en la carretera N-332 en el término municipal olivense, en dirección Dénia. Fue el 8 de octubre alrededor de las 20 horas y se imputó al conductor del turismo.

Al hombre de 41 años, que es un conocido jinete británico, se le está investigando por un presunto delito de homicidio imprudente, pues pudo realizar alguna maniobra indebida en el punto kilométrico donde ocurrieron los hechos.

En cualquier caso, la moto en la que viajaba Paco Parra colisionó con el turismo y los sanitarios movilizados hasta allí no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Confirmaron su fallecimiento in situ.

Una placa instalada: "Su recuerdo permanecerá siempre en nuestro circuito"

Tras conocerse la noticia de su pérdida, sus amigos de Obrint Camins 4x4 anunciaron que le iban a "dedicar un momento muy especial" en la cita que tenían programada para este 17 de octubre, en la que iba a participar Paco Parra.

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Aunque no tenían la certeza de celebrarla debido a las lluvias, finalmente la meteorología les ha respetado el "minuto de ruido" que han organizado con los motores de los vehículos que competían en la prueba de trial.

Numerosos aplausos de los asistentes al evento en Oliva se han sumado a ese rugido. "Su recuerdo permanecerá siempre en nuestro circuito", expresan desde Obrint Camins 4x4, ya que han instalado también una placa conmemorativa.

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En concreto, la han puesto "en la zona de bloques de hormigón" en memoria del joven de 20 años: "Siempre formará parte de nuestra familia. Hay amigos que dejan una huella imborrable y Paco es uno de ellos".

"No habrá tiempo que cure esta herida"

En las redes sociales, algunas personas que conocían al chico le han dedicado igualmente unas palabras, expresando el dolor por su marcha. "No hay forma de llenar este vacío que has dejado, no habrá tiempo que cure esta herida", admite una.

"Pero si encontraremos mil formas de recordarte y hacerte saber que siempre seguirás con nosotros", añade en su comentario. La madre de Paco Parra ha agradecido a sus amigos de Obrint Camins por "mantener vivo su recuerdo".

"Gracias por tantos momentos compartidos. Se lo mucho que lo queríais y es un bálsamo para nosotros. Hay huellas que nunca se borran y personas que siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones", ha reconocido.