Como consecuencia del accidente, el motorista, de 20 años y nacionalidad española, falleció

El conductor del vehículo, en el que viajaba la hija de Luis Enrique Sara Martínez, ha quedado imputado por un delito de homicidio imprudente

Compartir







Un hombre ha sido imputado por un delito de homicidio imprudente tras colisionar su vehículo, en el que viajaba Sira Martínez, hija de Luis Enrique, contra el conductor de una motocicleta en la N-332, en Oliva (Valencia). El motorista finalmente falleció.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el incidente tuvo lugar este jueves, sobre las 20 horas, en la N-332, en el término de Oliva, cuando colisionaron un coche y una moto.

PUEDE INTERESARTE El accidente mortal del rally en Mallorca: un empresario alemán se precipitó por un barranco mientras probaban el recorrido

El conductor, un conocido jinete británico

Como consecuencia del choque, el motorista, de 20 años y nacionalidad española, falleció, mientras que los ocupantes del turismo resultaron ilesos.

El conductor del vehículo es un hombre de 41 años, un conocido jinete británico que viajaba con Sira Martínez, hija del exseleccionador y actual entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez.

Qué causó el accidente

Tras el siniestro, el conductor del vehículo ha quedado imputado por un delito de homicidio imprudente, puesto que, al parecer, realizó una maniobra antirreglamentaria que ocasionó el choque con el motorista. Así, podría haber realizado un giro en un tramo donde no estaría permitido.

La maniobra habría hecho que el conductor se incorporase a otra vía, chocando contra el motorista y haciendo que este saliera despedido tras la colisión.

El test de droga y alcohol dio negativo.

Sira Martínez, una de las jinetes más populares en España

Sira Martínez es una de las jinetes más populares del circuito español y hace apenas una semana estuvo en Barcelona, donde se celebró el CSIO, del que fue embajadora y cuya imagen inspiraba el carttel oficial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También tiene una alta presencia en redes sociales, donde suma más de 400.000 seguidores y comparte detalles de su rutina y sus estilismos. Además, acude a apoyar a su padre y forma parte de las acciones de la Fundación Xana, la ONG creada por Luis Enrique y su mujer, Elena Cullell, tras el fallecimiento de su hija Xana.