Gonzalo Barquilla 13 OCT 2026 - 16:52h.

Paco Parra, vecino de Oliva y aficionado al motor, murió en una colisión con el coche en el que viajaba la hija de Luis Enrique

Qué se sabe del accidente mortal en el que Sira Martínez salió ilesa: imputan al conductor por homicidio imprudente

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Paco Parra, el motorista fallecido el pasado jueves en un accidente de tráfico en Oliva (Valencia), recibirá un homenaje el sábado 17 de octubre en el evento del motor Obrint Camins 4x4 Solidari, al que acudía habitualmente. El joven murió tras colisionar su motocicleta con un turismo en la carretera N-332, en dirección a Dénia, en un accidente en el que se vio implicada Sira Martínez, hija de Luis Enrique, que viajaba en el coche junto a un jinete británico, Scott Brash, compañero suyo en el mundo de la hípica.

El siniestro se produjo alrededor de las 20:00 horas en el kilómetro 209 de la carretera. Hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, que ya había fallecido cuando llegaron. Las circunstancias de la colisión continúan bajo investigación.

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La organización del Trial Obrint Camins 4x4 Solidari ha anunciado que recordará a Paco durante la sexta edición del evento, que se celebra del 16 al 18 de octubre en el polígono El Brosquil de Oliva. Los participantes harán un minuto de ruido con sus motores en su memoria y una de las pruebas del circuito llevará su nombre, un gran homenaje a este aficionado que formaba parte de la comunidad del motor en la localidad.

Un minuto de ruido con los motores en su honor

"Paco, este sábado los motores rugirán por ti". Así comienza el mensaje que la organización publicó el 9 de octubre en su cuenta de Instagram, en el que trasladó su pesar por la muerte del joven. "Estábamos preparando con toda la ilusión nuestro Obrint Camins 2026 y nos levantamos con la tristísima noticia de tu pérdida", escribieron sus integrantes, que reconocieron que todavía les costaba asimilar su ausencia.

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En la publicación, sus compañeros recordaron que Paco habría pasado la semana pendiente de la celebración, contando los días para disfrutar de su afición. "Porque Obrint Camins no son solo coches, barro y motores. Somos una familia, y tú, Paco, formas parte de ella", expresaron. Por eso, el sábado 17 de octubre, a las 12:00 horas, harán sonar los motores de los vehículos participantes durante un minuto en su honor.

Una prueba del circuito llevará el nombre de Paco

El homenaje también tendrá continuidad en el propio recorrido del trial. La organización ha anunciado que la prueba de bloques de hormigón, una de las más características y exigentes del circuito, llevará el nombre de Paco a partir de esta edición. Otro gesto para mantener vivo el recuerdo del motorista.

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"No queremos despedirte en silencio, sino como creemos que te habría gustado", señalaron en el mensaje difundido en redes sociales. La despedida concluyó con un abrazo dirigido a sus familiares y amigos y unas últimas palabras que resumen el sentido del homenaje: "Hasta siempre, Paco. Este rugido va por ti".

La Guardia Civil investiga una posible maniobra antirreglamentaria

El accidente ocurrido el jueves 8 de octubre en el kilómetro 209 de la N-332, en el término municipal de Oliva, sigue bajo investigación. En el turismo implicado, un Audi Q3, viajaban dos personas: el conductor y Sira Martínez, hija de Luis Enrique. Ambos resultaron ilesos tras la colisión con la motocicleta de Paco Parra. El conductor es un jinete escocés al que medios de comunicación de Reino Unido como 'BBC' han identificado como Scott Brash, campeón olímpico de saltos de hípica.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro. El conductor está investigado por un presunto delito de homicidio imprudente y una de las hipótesis que se barajan es que realizara una maniobra antirreglamentaria, posiblemente un giro en un punto donde no estaba permitido. Las pruebas de alcohol y drogas dieron negativo. Por el momento, no se han esclarecido todas las circunstancias de la colisión ni se ha determinado judicialmente la responsabilidad por la muerte del motorista.