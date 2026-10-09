Un motorista ha fallecido en un accidente con un vehículo en la N-332, en el término valenciano de Oliva, en dirección Dénia

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Un motorista ha fallecido en un accidente con un vehículo en la N-332, en el término valenciano de Oliva, en dirección Dénia, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). En el coche con el que ha colisionado la moto iba Sira Martínez, hija de Luis Enrique.

El incidente entre el vehículo y la moto ha tenido lugar este jueves, sobre las 20 horas, por causas que no han trascendido. Hasta el lugar de los hechos ha acudido una unidad del SAMU que no ha podido realizar ninguna actuación puesto que, al llegar, el motorista había fallecido.

Según ha informado la televisión autonómica valenciana À Punt, Sira Martínez viajaba en un coche conducido por un jinete británico, compañero de la joven en el mundo de la hípica. El accidente se produjo alrededor de las 20:00 horas, cuando el turismo colisionó con una motocicleta por causas que todavía se desconocen.

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Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del siniestro. Entre los efectivos movilizados se encontraba una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, que ya había fallecido cuando llegaron, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), citadas por los medios que han informado del suceso.

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Por el momento, no han trascendido la identidad ni la edad de la víctima mortal. Tampoco se han dado a conocer más detalles sobre cómo se produjo el choque entre ambos vehículos.

Una de las jinetes más populares en España

Sira Martínez es una de las jinetes más populares del circuito español y hace apenas una semana estuvo en Barcelona, donde se celebró el CSIO, del que fue embajadora y cuya imagen inspiraba el carttel oficial.

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También tiene una alta presencia en redes sociales, donde suma más de 400.000 seguidores y comparte detalles de su rutina y sus estilismos. Además, acude a apoyar a su padre y forma parte de las acciones de la Fundación Xana, la ONG creada por Luis Enrique y su mujer, Elena Cullell, tras el fallecimiento de su hija Xana.