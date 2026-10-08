Emergencias 112 Cantabria ha recibido 111 llamadas, de las que se han derivado 71 incidencias relacionadas con viviendas anegadas, arquetas levantadas y caída de árboles

Este jueves, las comunidades más afectadas por las tormentas serán Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana

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Las fuertes precipitaciones que han descargado este miércoles en Santander, Cantabria, han provocado importantes acumulaciones de agua en varias zonas y calles del centro de la ciudad. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registraron entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

Por este fenómeno, entre las 7:00 y las 19:00 horas, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido 111 llamadas, de las que se han derivado 71 incidencias durante una jornada en la que toda la comunidad ha estado en aviso por precipitaciones.

Calles y viviendas anegadas por la acumulación de agua

Sobre las 14:40 horas del medio día, la lluvia comenzó a intensificarse, provocando acumulación de agua en algunas zonas del centro de la ciudad y cortes de tráfico. Según explican, la mayoría de los incidentes se han concentrado en localidades del litoral, unas llamadas de alerta ante la formación de balsas de agua en la vía pública, inundación de viviendas, garajes y locales, arquetas levantadas y caída de árboles.

Además, la caída de un rayo ha afectado a la chimenea de un bloque de viviendas. Los bomberos han trabajado en la zona para retirar los cascotes y asegurar a los vecinos. El resto de incidencias se han originado por salidas de balsas de agua.

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Según datos de la Aemet, en San Roque de Riomiera, Santillana del Mar y San Felices de Buelna se registró la mayor cantidad de precipitación nacional durante el día de ayer.

Durante la jornada del jueves, las precipitaciones reducen su intensidad

Para la jornada de hoy, la Agencia espera cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular y en Baleares con un descenso notable de las máximas en el Cantábrico oriental y el nordeste, donde también será notable el descenso de las mínimas.

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A pesar de las precipitaciones que han descargado durante la madrugada, por el momento se ha desactivado cualquier alerta en Cantabria. Las comunidades afectadas durante este jueves serán Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, donde están en aviso por viento, lluvia y fenómenos costeros.