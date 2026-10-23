Carlos Plá Valencia, 23 OCT 2026 - 15:38h.

Tras acumularse esta especie invasora en barrancos y ríos, son arrastradas por las avenidas de agua tras fuertes precipitaciones provocando tapones en los cauces

La gestión de la DANA Adam demuestra que algo hemos aprendido: "Las alertas funcionaron y todos estábamos avisados"

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La playa de Daimús (Valencia) cubierta por miles de cañas demuestra la fuerza devastadora de la dana Adam que asoló decenas de municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante con miles de afectados. Los vecinos de la zona y algunos turistas se asoman al paseo para contemplar la espectacular imagen.

Unas cañas que han llegado a las playas de la comarca de La Safor tras acumularse en barrancos y ríos y que son arrastradas por las avenidas de agua tras fuertes precipitaciones como las de esta semana. "Las cañas son una especie invasora que son un problema en los cauces de los ríos del mediterráneo. Desde la Confederación hidrográfica del Júcar se trabaja para acabar con ella pero es muy complicado porque es muy fuerte y crece con mucha facilidad. Se tiene que actuar desde la raíz porque en cuanto les da el sol se reproducen", explica Luis Cerrillo, coordinador Ecologistas en Acción del Pais Valencià.

Los expertos señalan que la vegetación autóctona es necesaria para frenar la fuerza del agua. "Es fundamental tener un equilibrio entre la vegetación autóctona y la invasora para permitir que el agua fluya ante crecidas y sirva como freno, pero que no suponga un elemento que pueda provocar tapones".

Junto a las cañas y árboles, se acumulan kilos de basura y desechos arrastrados por la corriente del río Serpis a lo largo de más de un kilómetro de playa.

Limpieza de ríos y barrancos

Tras el paso de Adam, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado que los planes de prevención frente a las lluvias torrenciales incluyan la limpieza y el mantenimiento de ríos y barrancos. El jefe del Consell ha defendido la necesidad de invertir en los cauces para evitar acumulaciones de cañas que, según ha señalado, han contribuido a provocar desbordamientos.

El president ha considerado que la experiencia de Adam debe servir para reflexionar sobre las medidas de prevención. En su valoración, muchos de los daños registrados se han debido no solo a la intensidad de las precipitaciones, sino también al arrastre de cañas desde las partes altas de los cauces.

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Pérez Llorca ha defendido la importancia de analizar lo ocurrido y conocer la influencia del cambio climático, pero ha insistido en que ese diagnóstico debe acompañarse de actuaciones e inversiones.