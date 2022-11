Miguel Frigenti estalla contra todos los que le llaman traidor: "Deberían revisar sus propias mochilas"

Para muchos el nombre Miguel Frigenti y apelativos como "traidor" parecen ir de la mano. No es plato de buen gusto para nadie que esa sea tu carta de presentación, mucho menos si consideras que es un apelativo totalmente injusto. Hablamos en privado con Miguel sobre este tema en una entrevista y nos confesó que está harto de que se le tache de mal compañero: "Mira: estoy supercansado . Es algo de o que más frustración me crea: que se me haya puesto la etiqueta de traidor, de que vendo a mis compañeros... ¿De verdad se me puede juzgar como amigo por decir en un momento dado que pasé hambre en una boda?". El tema de la polémica sobre la boda de su amiga Belén Esteban y los supuestos comentarios que hizo Miguel Frigenti lo cubrimos de forma más extensa aquí, en otro fragmento de la entrevista en el que nos explicó cómo está actualmente su relación.

"Me dicen 'Es que has vendido a todos tus compañeros en la tele', 'Es que has vendido a Anabel Pantoja'... Yo no he vendido a nadie", recalca. "Yo hice una investigación. Anabel no era amiga mía, era compañera, e hice una investigación para el programa como las que hacemos todos". Eso sí, Frigenti aclara que a día de hoy no lo repetiría: "Que si a día de hoy me preguntas si lo haría pues probablemente te diría que no, porque es verdad que le tengo mogollón de cariño y en ese momento a ella le pude perjudicar de cierta manera".