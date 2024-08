Marta Peñate se pronuncia sobre el conflicto de Sofía Suescun, Kiko y Maite Galdeano: "Es un fraude"

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' rompe su silencio sobre la guerra entre Sofía, Kiko y Maite Galdeano

La exconcursante de 'Gran Hermano' cree que su conflicto "es un fraude" y lo describe como un "show familiar"

Marta Peñate, tajante tras romper su amistad con Sofía Suescun: "Mi dignidad no se compra con dinero"

Marta Peñate ha roto su silencio sobre el conflicto familiar de Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Tras las incesantes preguntas de sus seguidores, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' se ha pronunciado sobre la guerra familiar de la ganadora de 'Gran Hermano' y su madre, que han cortado ese lazo que tanto las unía. Aunque no quería "hacer leña del árbol caído", la colaboradora canaria no ha podido evitar decir lo que piensa de todo este "show familiar".

"Con el tema de Maite y de Sofía no me estoy manifestando porque no quiero hablar… ¿Mi opinión es tan importante?", se preguntaba Marta Peñate en un principio. Pero sí, claro, para sus cientos de miles de seguidores lo que piensa ella de esta guerra familiar es crucial. Los fans de Peñate quieren saber qué piensa después de su conflicto con Suescun en 'Supervivientes All Stars', donde rompieron su amistad de manera definitiva.

Y, aunque en un primer momento la joven de 33 años reconocía que estaba tratando de quedarse al margen, poco a poco iba calentándose hasta terminar explotando en este directo en el que ha dicho muy tajante al compartir su opinión sobre lo que están viviendo Sofía y Kiko con Maite Galdeano. "No es un problema que sea mío, considero que mi opinión está fuera de lugar, aunque me encantaría meter el dedo en la llaga, pero no lo voy a hacer como ellas lo hicieron conmigo", ha comentado.

"Tanto la madre, como la hija, como el novio. Me hicieron daño, fueron crueles conmigo, con mi novio y con todo el mundo que pasó por ahí. A mí se me dijo que yo tenía un 'baby show', que si yo estaba jugando con el tema de mi infertilidad... Pero si lo mío era un 'baby show', esto es un 'family show'. Yo estoy siendo muy respetuosa y no me estoy metiendo en absolutamente nada de toda esa familia", señala la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16', la edición en la que conoció a Sofía Suescun cuando ambas alcanzaron la fama.

Pero al ver que la gente continuaba atacándola y comentando en el directo, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' se ha ido caldeando y su verdadera opinión ha salido a la luz. "Fraude es lo que está haciendo esta gente. Mi madre no va a pasar por lo mismo porque nosotras tenemos las ideas muy claras. Todavía hay gente que me habla de lo que pasó en 'Supervivientes’', chico, entreteneros con la mierda que se está vendiendo ahora, que está muy entretenida", ha respondido.