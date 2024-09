Alma Bollo explica cómo lleva la ausencia de Jimena tras el nacimiento de su segundo hijo

Alma Bollo habla del dolor que siente por la ausencia de Jimena tras el nacimiento de su segundo hijo . La exconcursante de ' Supervivientes ' disfruta de las primeras semanas de vida de su pequeño, fruto de su relación con Miguel Lara Luna . Con él, está prácticamente las 24 horas del día. No ocurre lo mismo con Jimena, su primogénita, de la que ha tenido que separarse unos días debido al régimen de custodia que comparte con su ex, Juan José Peña.

Los seguidores de la familia Cortés Bollo fueron testigos del bonito momento en el que los dos hermanos se conocían en el hospital . Desde entonces - de esto ya han pasado más de dos semanas - no se ha vuelto a ver a Jimena con el recién nacido. De hecho, fue la gran ausente de la preciosa sesión de fotos familiar que Alma y Miguel Lara Luna se hicieron junto al bebé en un estudio fotográfico profesional a los pocos días del nacimiento del pequeño.

A través de sus redes sociales, la hermana de Manuel Cortés ha explicado a sus seguidores cómo ha sido este tiempo sin su hija; días que se le han hecho eternos y en los que no ha podido echar más en falta a la reina de la casa. "Hoy estoy especialmente contenta porque llega mi otra bebé, mi bebé grande ", celebra a través de sus historias temporales de Instagram, a través de las cuales se disculpa por lo "desconectada" y "desaparecida" que va a estar conforme le entreguen a su hija y tenga a sus dos retoños en casa.

"No sabéis cuánto la he echado de menos. La hemos echado de menos todos. Estamos locas por verla, por que comparta (tiempo) con su hermano", relata mientras realiza algunas tareas y se prepara para dar la bienvenida a su pequeña. "Se me ha hecho tan largo esta vez", añade agradecida de que su hija regrese y de poder retomar su rutina.